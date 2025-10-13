नाशिक

Nashik News : माहिती अधिकाराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवावा: आयुक्त भूपेंद्र गुरव

RTI Awareness Session Held at Nashik District Office : राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित माहिती अधिकार सप्ताहानिमित्तच्या चर्चासत्रात सार्वजनिक कामकाजात पारदर्शकता वाढविण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवण्याचे आवाहन केले.
नाशिक: सार्वजनिक कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार प्रत्येक नागरिकाला सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय ठेवणे महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन राज्य माहिती आयोगाच्या नाशिक खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांनी केले.

Nashik
maharashtra
