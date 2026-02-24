नाशिक

Nashik Ring Road : शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर गदा नको; खासदार राजाभाऊ वाजेंच्या मध्यस्थीनंतर रिंगरोडचा मार्ग बदलणार?

Fresh Survey Ordered for Nashik Ring Road Alignment : शहर विकास आराखड्यानुसार करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवक, शेतकऱ्यांसमवेत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिल्याने तूर्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कुंभमेळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने मंजूर केलेला बाह्य वळण रस्ता तयार करताना महापालिका हद्दीत शहर विकास आराखड्यानुसार करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवक, शेतकऱ्यांसमवेत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिल्याने तूर्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

