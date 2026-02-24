Nashik Ring Road : शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर गदा नको; खासदार राजाभाऊ वाजेंच्या मध्यस्थीनंतर रिंगरोडचा मार्ग बदलणार?

नाशिक: कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने मंजूर केलेला बाह्य वळण रस्ता तयार करताना महापालिका हद्दीत शहर विकास आराखड्यानुसार करण्यासाठी स्थानिक नगरसेवक, शेतकऱ्यांसमवेत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिल्याने तूर्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे..वडनेर दुमाला, विहीतगाव, पिंपळगाव या महापालिका हद्दीतील काही गावांमधून बाह्य वळण रस्ता जाणार आहे. रस्त्याचे सीमांकन अन्य भागातून केल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनींचे भूसंपादन होणार असल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध होता. महापालिकेतील शिवसेना (उबाठा)च्या नगरसेवकांनी खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या समवेत महापालिका आयुक्त खत्री यांची भेट घेत शेतकऱ्यांच्या भावना कथन केल्या. .विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींवर गदा येऊ नये, सन २०१७ साली महापालिकेने विकास आराखड्यात (डीपी प्लॅन) दर्शविलेल्या मूळ मार्गानेच रिंगरोड व्हावा, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. प्रस्तावित पर्यायी बदलांमुळे शेतजमिनींचे मोठे नुकसान होण्याची भीती खासदार वाजे यांनी व्यक्त केली..बाह्य वळण रस्ता आवश्यक आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरून रस्ता नको; डीपी प्लॅननुसार मार्ग ठेवल्यास मोठे नुकसान टळू शकते, अशी भूमिका शेतकऱ्यांच्या वतीने घेण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न, नुकसानभरपाईची अनिश्चितता आणि नियोजनातील पारदर्शकतेचा अभाव यावर चर्चा करण्यात आली. त्याअनुषंगाने आयुक्तांनी स्थळ पाहणी करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे खासदार वाजे यांनी सांगितले. यावेळी नगरसेवक भारती ताजनपुरे, योगेश गाडेकर, संजीवनी हांडोरे, योगेश भोर, वैशाली दाणी, रुचिरा साळवे उपस्थित होते..Music Cluster : मिरजेतील ‘म्युझिक क्लस्टर’सह प्रकल्पांवर नको खासगी नियंत्रण; तंतुवाद्य निर्मात्यांची अपेक्षा, विकासात शासन नियंत्रणाचा आग्रह.सन २०१७ मध्ये डीपी प्लॅनमध्ये रस्ता प्रस्तावित केला. ती जागा सोडून स्थानिकांनी घरे तसेच इतर आस्थापना रीतसर परवानग्या घेऊन उभारल्या. आता तो रस्ता सोडून रिंगरोड अन्यत्र प्रस्तावित केला आहे. या परिस्थितीत शेतजमिनीचे मोठे नुकसान होईल. आयुक्तांनी सकारात्मकता दर्शवली असून, नव्याने सर्व्हे करण्याचे आणि डीपी प्लॅननुसार रस्ता करण्याचे आश्वासन दिले. प्रशासन काय निर्णय घेणार, त्यानंतर पुढची भूमिका ठरेल.- राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.