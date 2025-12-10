Nashik Kumbh Mela : चांदी झाली! नाशिक परिक्रमा मार्गाचे 'रिंगरोडचे' स्वप्न साकार; केंद्राकडून 47.90 किमी मार्गाला हिरवी झेंडी

नाशिक: सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक शहराभोवती उभारण्यात येणाऱ्या ४७.९० किलोमीटरच्या परिक्रमा मार्गाला (रिंगरोडला) केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विभागाने मान्यता दिली आहे. प्रकल्पासाठी पाच हजार ८०५ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्यात भूसंपादनाकरिता दोन हजार ६४९ कोटी ९३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, त्यामुळे परिक्रमा मार्गाच्या उभारणीत हे सकारात्मक पाऊल पडले आहे..आगामी नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये देश-विदेशातून १०-१२ कोटी भाविक हजेरी लावतील, असा अंदाज आहे. या भाविकांचा प्रवास सुखकर करण्यासाठी नाशिक शहराभोवती तब्बल ६६ किलोमीटरचा परिक्रमा मार्ग उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे; हा प्रकल्प उभारताना राष्ट्रीय महामार्गाशी तो थेट जोडला जाणार आहे. त्यामुळे राज्यस्तरावरून रिंगरोडचा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे सादर केला होता. हा प्रस्ताव देताना राज्यस्तरावरून तब्बल पाच प्रकारचे संरेखन (मार्गिकेचा आराखडा) दिले होते, तसेच या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी मिळावी, अशी विनंती केली होती..केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विभागाने परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंगरोडला अंतिम मंजुरी दिली आहे. केंद्राने मंजूर केलेल्या प्रकल्पानुसार प्रस्तावित मार्ग हा बहुचर्चित इगतपुरी-तवाडे-वाढवण तसेच सुरत-चेन्नई मार्गाला जोडला जाणार आहे. तसेच जेथे हा मार्ग जोडण्यात येणार आहे, तेथे जंक्शन विकसित केले जाणार आहे. परिणामी, प्रस्तावित ६६ किलोमीटरचा मार्ग अंतिमतः ४७.९० किलोमीटरचा मार्ग असणार आहे. दरम्यान, या रिंगरोडसाठी एकूण ५ हजार ८०५ कोटी ४५ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा मार्ग उभारल्यानंतर नाशिक शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागणार आहे..३०५ हेक्टरचे होणार संपादनप्रस्तावित रिंगरोडसाठी नाशिक शहराभोवतीच्या १८ गावांमधील जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. एकूण ३०५ हेक्टरचे संपादन आवश्यक असून, त्यात २७ घरे हटविण्यात येतील, तसेच २९ ठिकाणी भुयारी मार्ग उभारण्यात येईल. राज्य शासनाच्या पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ, तसेच केंद्रीय रस्ते व महामंडळाच्या माध्यमातून हा मार्ग उभारण्यात येईल. राज्य शासनाने या प्रकल्पाला मान्यता देतानाच भविष्यात टोलवसुलीलाही परवानगी दिली आहे..Mumbai News: दिवसातून ५ वेळा मशिदींवरील भोंगा वाजणार, सर्वोच्च न्यायालयाची नियमावली जारी!.परिक्रमा मार्गाची वैशिष्ट्येप्रकल्पात सात ठिकाणी दरीमार्गचौपदरी व सहापदरी असणार मार्गरिंगरोडवर तीन मोठे, १८ छोटे पूलभूसंपादनासाठी २६४९.९३ कोटींचा खर्च अपेक्षितप्रकल्प उभारणीकरिता ३१५५.५२ कोटींचा खर्च.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.