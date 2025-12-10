नाशिक

Nashik Kumbh Mela : चांदी झाली! नाशिक परिक्रमा मार्गाचे 'रिंगरोडचे' स्वप्न साकार; केंद्राकडून 47.90 किमी मार्गाला हिरवी झेंडी

Central Government Approval for Nashik Ring Road : कुंभमेळ्यातील प्रचंड वाहनतळ आणि भाविकांच्या गर्दीचा भार कमी करण्यासाठी नाशिक शहराभोवती उभारण्यात येणाऱ्या ४७.९० किमी रिंगरोडच्या मार्गाचे प्राथमिक संरेखन.
Nashik Ring Road

Nashik Ring Road

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक शहराभोवती उभारण्यात येणाऱ्या ४७.९० किलोमीटरच्या परिक्रमा मार्गाला (रिंगरोडला) केंद्रीय रस्ते व महामार्ग विभागाने मान्यता दिली आहे. प्रकल्पासाठी पाच हजार ८०५ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, त्यात भूसंपादनाकरिता दोन हजार ६४९ कोटी ९३ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, त्यामुळे परिक्रमा मार्गाच्या उभारणीत हे सकारात्मक पाऊल पडले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Project
Traffic
Infrastructure
approval
Authority

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com