Nashik Ring Road : नाशिकच्या प्रगतीचा 'हायवे'; ७,९०० कोटींचा रिंग रोड ठरणार जिल्ह्याचा 'गेमचेंजर'

Nashik Ring Road Project: A Mega Infrastructure Push Ahead of Kumbh Mela : नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नियोजित बाह्य रिंग रोडचा नकाशा आणि प्रस्तावित विकासकामांचा आराखडा पाहताना अधिकारी.
गौरव जोशी
नाशिक: कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक शहराभोवती ६६.६६ किलोमीटरचा परिक्रमा (बाह्य रिंग रोड) साकारण्यात येत आहे. या महामार्गासाठी नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यांत जमीन अधिग्रहण करण्यात येईल. या रस्त्यामुळे नाशिकमधील वाहतुकीचा प्रश्‍न निकाली निघणार असला, तरी या रस्त्यालगतच्या गावांच्या सर्वांगीण विकासासह जिल्ह्यातील कृषी, उद्योग व पर्यटन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. भविष्यातील नाशिकच्या दृष्टीने हा महामार्ग ‘गेमचेंजर’ ठरणारा आहे.

