Nashik Ring Road : नाशिकच्या प्रगतीचा 'हायवे'; ७,९०० कोटींचा रिंग रोड ठरणार जिल्ह्याचा 'गेमचेंजर'

नाशिक: कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक शहराभोवती ६६.६६ किलोमीटरचा परिक्रमा (बाह्य रिंग रोड) साकारण्यात येत आहे. या महामार्गासाठी नाशिक आणि दिंडोरी तालुक्यांत जमीन अधिग्रहण करण्यात येईल. या रस्त्यामुळे नाशिकमधील वाहतुकीचा प्रश्न निकाली निघणार असला, तरी या रस्त्यालगतच्या गावांच्या सर्वांगीण विकासासह जिल्ह्यातील कृषी, उद्योग व पर्यटन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. भविष्यातील नाशिकच्या दृष्टीने हा महामार्ग 'गेमचेंजर' ठरणारा आहे. .राज्यातील मुंबई- पुण्यानंतर झपाट्याने विकसित होणाऱ्या नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा भरत आहे. यंदा ३१ ऑक्टोबरला ध्वजारोहणाने नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभाचा शंखनाद होईल. तब्बल ७५ वर्षांनंतर यंदा २३ महिने सिंहस्थ कुंभाचे पर्व असेल. कुंभमेळ्यात देश-विदेशातून १२ ते १५ कोटी भाविक हजेरी लावतील, असा अंदाज आहे. .त्यांच्यासाठी पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. त्या अंतर्गत नाशिक शहराभोवती रिंग रोड साकारण्यात येईल. केंद्र व राज्य सरकारच्या सहकार्यातून हा महामार्ग विकसित करण्यात येत असून, त्यासाठी साधारणत: सात हजार ९०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. कुंभमेळ्यापूर्वी हा महामार्ग पूर्ण करण्यासाठी शासन व प्रशासन आग्रही आहे..नाशिक शहरालगतच्या २५ गावांमधून वर्तुळाकार पद्धतीने ६६.१५ किलोमीटरचा रिंग रोड उभारण्यात येत आहे. हे ६६ किलोमीटर तसेच या महामार्गापासून अंदाजे एक किलोमीटरचा परिसर असा विकास झपाट्याने होईल, असा विश्वास प्रशासनाला आहे. या परिसरात नवीन उद्योग, आयटी पार्क, छोटे-मोठे उद्योग भरभराटीला येऊ शकतील. तसेच, रियल इस्टेट क्षेत्रालाही 'बूस्ट' मिळेल. त्यातून नाशिकमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होणार आहे..असा मिळणार मोबदलाप्रस्तावित रिंग रोड प्रकल्पासाठी थेट खरेदीद्वारे जमीन मिळावी, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. हा मार्ग ६० मीटर रुंदीचा असून मुख्य रस्ता चार लेनचा आहे. तर दोन्ही बाजूंनी ७ मीटर रुंदीचा सर्व्हिस रस्ता असणार आहे. हा रस्ता जमीनीशी संमातर असणार आहे. .जमीन संपादित करताना तीन वर्षापूर्वी जमीनीचे महत्तम ५० टक्के खरेदी व विक्री व्यवहारातील सरासरी व रेडीरेकनरचा दर त्यापैकी महत्तम दर व त्यामध्ये जमीनीची प्रतवारी (जिरायती, बागायती) तपासून दर निश्चित करण्यात येतील. व त्यात शहरी भागासाठी १ व ग्रामीण भागासाठी २ गुणांक आहे. जमीनीच्या मुल्याकनानुसार शंभर टक्के अतिरिक्त दिलासा रक्कम दिली जाईल. थेट खरेदीत जमीन मालकाने संमती दिल्यास शासन धोरणानूसार व वरील उल्लेखाच्या रक्कमेनूसार २५ टक्यांपर्यंतची अधिकची रक्कम वाटाघाटीनंतर देय असणार आहे..भूसंपादन कायद्यानुसार प्रक्रियाबाधित गावांमधील शेतकऱ्यांकडून समृद्धी तसेच पुण्यातील रिंग रोडच्या धर्तीवर मोबदला देण्याची मागणी होत आहे. परंतु, नाशिकच्या प्रस्तावित रिंग रोडसाठी शासनाच्या भु-संपादन कायदा २०१३ नुसार जमीन संपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मागणीनूसार मोबदला मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. .मात्र, प्रशासनाकडून शासनाच्या धोरणानूसार संपादित करायच्या जागेसह त्यातील मालमत्ता व अन्य बाबींमध्ये बाधितांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात येत आहे. जमीन अधिग्रहणासंदर्भात काही अडचण किंवा तक्रारी असल्यास थेट संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.