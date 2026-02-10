Nashik Ring Road Project : नाशिक रिंगरोडचा मार्ग मोकळा! आता 'गुगल मॅपिंग'द्वारे होणार प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी

नाशिक: सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिक शहराभोवती परिक्रमा मार्ग (बाह्य रिंगरोड) उभारण्यात येत आहे. या मार्गासाठी कागदावर संरेखन आखण्यात आले असले तरी काही ठिकाणी मार्गात निवासी क्षेत्र तसेच अन्य मालमत्ता येत आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन गुगल मॅपिंगच्या सहाय्याने मोजणीद्वारे संरेखन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. प्रत्यक्ष संरेखनानंतर भू.-संपादनाला गती मिळणार आहे. .नाशिक शहराभोवती ६६.६६ किलोमीटरचा रिंगरोड उभारण्यात येत आहे. हा रिंगरोड कार्यान्वित झाल्यावर नाशिकमधील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. प्रकल्पासाठी नाशिक व दिंडोरी तालुक्यात २५ गावांमधील जमीन संपादित करण्यात येत आहे. महामार्गाचे संरेखनदेखील प्रशासकीय पातळीवर तयार आहे. .परंतु, कागदावर आणि प्रत्यक्ष जागेवर संपादित करायचे क्षेत्र यामध्ये फरक दिसून येत आहे. साधारणत: जागेवर वीस फुटांपर्यंत संरखेनात बदल पडत आहे. परिणामी निवासी क्षेत्र, वृक्ष, दुकाने व अन्य मालमत्ता या संरेखनात येत असून त्यामुळे स्थानिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..Nagpur Accident: रमानगर रेल्वे फाटकाजवळ मालगाडीच्या धडकेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू.जिल्हाधिकारी कार्यालयात रिंगरोडच्या संरेखनाबद्दल सोमवारी (ता.९) बैठक पार पडली. याप्रसंगी कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन गुगल मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील तीन ते चार दिवसांमध्ये हे काम पूर्ण केले जाईल. गुगल मॅपिंगमुळे प्रत्यक्ष महामार्गाचे संरेखन कागदावर येईल. पण, त्या सोबतच स्थानिकांमधील शंकाचे निसरन होणार असल्याने भू.-संपादनाला गती मिळेल, असा प्रशासनाला विश्वास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.