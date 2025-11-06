Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकला बाह्यवळण मंजूर! मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे जून २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने भाविक सात मार्गांनी शहरात येणार असल्याने भाविकांच्या सुविधेसाठी भूसंपादनासह अंतर्गत रिंगरोड विकसित केला जाणार आहे. त्यामुळे बाह्यवळण रस्त्यास मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. जुने २०२७ पर्यंत रिंगरोड पूर्ण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. सदर रिंगरोड सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. ४) मंत्रालयात मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत सूचना देण्यात आल्या. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..नाशिक महापालिकेने मागील सिंहस्थात अंतर्गत रिंगरोड विकसित केला आहे. शहराचा विस्तार वाढल्याने शहराच्या बाह्य भागाला जोडणारा रिंगरोड विकसित करण्याची आवश्यकता होती. महापालिकेनेदेखील रिंगरोडचा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) प्रस्ताव सादर केला होता. एमएसआरडीसीने मोनार्च सल्लागार संस्थेमार्फत सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला. .पाथर्डी ते आडगाव दरम्यानचा ६० मीटर रुंद बाह्यवळण व आडगाव ते गरवारे पॉइंट दरम्यान ३६ मीटर लांबीचा बाह्यवळण रोडचा अहवाल संस्थेने सादर केला होता. मात्र प्रस्तावाला मान्यता मिळाली नव्हती. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने आता भूसंपादनासह मंजुरी दिली आहे. महापालिका व नाशिक महानगर विकास प्राधिकरणाच्या काही हद्दीला लागून हा बाह्यवळण रोड आहे..Ghazala Hashmi: व्हर्जिनियातील उपराज्यपालपदी गजाला हाश्मी.सिंहस्थापूर्वी रिंग रोडरिंग रोड विकसित करताना भूसंपादनदेखील केले जाणार आहे. रस्ता विकसित करण्यासाठी जून २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. रिंगरोड विकसित करण्यासाठी किती निधी लागेल, याबाबत मात्र स्पष्टता नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.