Nashik Kumbh Mela : ऐतिहासिक निर्णय! सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकच्या 66 किमी परिक्रमा मार्गाला 7,922 कोटींचा 'हिरवा कंदील'

Overview of Nashik Ring Road Project : नाशिकमध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, 66 किलोमीटर लांबीच्या परिक्रमा मार्गाला (बाह्य रिंगरोड) राज्य शासनाने ₹ 7,922.11 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. यामुळे शहराची वाहतूक कोंडी कमी होऊन विकासाला गती मिळणार आहे.
नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराभोवती ६६ किलोमीटर लांबीच्या परिक्रमा मार्गाला (बाह्य रिंगरोड) राज्य शासनाने ‘हिरवा कंदील’ दाखविला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भूसंपादनासह रस्त्याच्या उभारणीकरिता तब्बल ७ हजार ९२२.११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सिंहस्थात येणाऱ्या भाविकांचा प्रवास सुखकर होणार असून, नाशिकच्या विकासाला आणि दळणवळणाला मोठी चालना मिळणार आहे.

