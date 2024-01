Nashik News : माळेगाव ते मुसळगाव ‘रिंगरोड’ उभारणार; 31 हेक्टर जागेचे भूसंपादन सुरू

Nashik News : सिन्नर शहराजवळील माळेगाव व मुसळगाव या दोन औद्योगिक वसाहतींना जोडण्यासाठी सात किलोमीटरचा रिंगरोड अर्थात बाह्यवळण रस्ता उभारण्यात येणार आहे.

एमआयडीसीने या रस्त्यासाठी आवश्यक ५१ हेक्टरच्या भूसंपादनाची नोटीस प्रसिद्ध केली आहे. भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरु झाली आहे. (ring road will be constructed from Malegaon to Musalgaon nashik news)