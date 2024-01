Nashik News: सोयगावसाठी हवे स्वतंत्र पोलिस ठाणे! वर्षभरात वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिक त्रस्त

सोयगाव : शहरातील सोयगावसह नववसाहत परिसराचा विस्तार झपाट्याने होत असून विकासासह याठिकाणी गुन्हेगारी देखील डोके वर काढू लागल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सोयगावला स्वतंत्र पोलिस ठाणे कार्यान्वित करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. (separate police station for Soygaon Citizens suffer due to increasing crime during year Nashik News)