River Pollution : खेडलेझुंगे येथे गोदापात्रात हिरव्या रंगाचा थर, दुर्गंधी; रासायनिक द्रव्ये टाकल्याचा संशय

By

दत्ता खुळे : सकाळ वृत्तसेवा

या रासायानिक द्रव्यांतून उबट वास येत असल्याने ते खूप दिवसांपूर्वीच टाकण्यात आले असावे, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. (River Pollution Green color layer in water tank at Khedlejunge bad smell Suspicion of chemical substances nashik news)

खेडलेझुंगेच्या संतवनासमोर गोदावरी पात्र व साठवण बंधारा आहे. बंधाऱ्यापासून गावाच्या आठवडे बाजारापर्यंत हे रसायनयुक्त पाण्याचे थर दुथडी वाहत आहेत. त्या ठिकाणी सोमठाणे (ता. सिन्नर) येथील नागरिकांसाठी दशक्रिया विधीची जागा आहे.

सोमवारी (ता. १५) सोमठाणे-मेंढी गावातील विवाह संतवनात निसर्गाच्या सान्निध्यात झाला. त्या वेळी अल्हाददायक वाऱ्याची झुळूक व वातावरण असताना रासायनिक द्रव्याची दुर्गंधी परिसरात पसरली.

वऱ्हाडंपैकी अनेकजण नदीपात्राजवळ सेल्फी काढण्यासाठी गेले असताना हा प्रकार दिसला. या ठिकाणी सिन्नर व निफाड तालुक्यांना जोडणारा पूल असून, येथून धुळे बायपासला जाता येते. त्यामुळे हा रहदारीचा रस्ता आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पुलावरून नदीपात्रात मध्यभागी रासायनिक द्रव्ये टाकलेले दिसतात. या ठिकाणी यापूर्वीही तीनवेळा असा प्रकार घडल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. येथे महिला धुणे धुवत असताना दोन दिवसांपासून पाणी हिरवे झाले असल्याचे व त्याची दुर्गंधी सुटल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.

दरम्यान, संपूर्ण परिसरात नदीपात्राची पाहणी केली असता, मासेही मृत्युमुखी पडल्याचे दिसून आले, तर काही शेतकरी बांधव याच पाण्यात द्राक्षांचे कॅरेट साफ करताना दिसून आले. ही दुर्गंधी आता वाऱ्याच्या झुळकीबरोबर सोमठाणे, सांगवी, चोंढी, मेंढी या सिन्नर तालुक्यांतील गावांतही पसरत आहे.

स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासन व ग्रामस्थांनाही या प्रकाराबाबत काहीच माहिती नाही. येथे येणारे मेंढपाळदेखील पाण्याचा रंग पाहूनच दुभत्या जनावरांना पाणी पाजत नाहीत. नाशिकच्या पाटबंधारे खात्यासह जिल्हाधिकारी प्रशासनाने याबाबत दखल घ्यावी, अशी मागणी निफाडसह सिन्नर तालुक्यातील शेतकरी व जलमित्रांनी केली आहे.