Nashik News : नाशिकमध्ये मराठी भाषा संशोधन केंद्र आणि राष्ट्रीय ग्रंथालय होणार; भूखंडाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नाशिक रोड: मराठी भाषेच्या संवर्धन आणि अभ्यासासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या (मसाप) नाशिक रोड शाखेला मौजे देवळाली येथे भाषा संशोधन केंद्र आणि राष्ट्रीय ग्रंथालय उभारण्यासाठी १०५५.२५ चौरस मीटरचा भूखंड देण्यास मान्यता दिली. .महाराष्ट्रातील कोणत्याही मसाप शाखेला मंत्रिमंडळाने भूखंड उपलब्ध करून दिल्याची ही पहिलीच घटना ठरली आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषा अभ्यासक, संशोधक आणि रसिकांसाठी मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे..शाखा कार्याध्यक्ष उन्मेष गायधनी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तसेच जिल्ह्यातील मंत्री छगन भुजबळ, दादा भुसे, गिरीश महाजन, आमदार माणिकराव कोकाटे आणि नरहरी झिरवळ आदींचे आभार मानले. २०१७ पासून सुरू असलेल्या या मागणीसाठी गायधनी यांच्यासह कार्यकारिणी सदस्य शिवाजी म्हस्के, रेखा पाटील, शरद मोरे, हर्षल भामरे आदींनी सातत्याने प्रयत्न केले. माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनीही विशेष प्रयत्न केले होते..दरम्यान, शाखेला भाषा संशोधन केंद्रासाठी जागा उपलब्ध झाल्याने कार्यकारिणी सदस्य, उपाध्यक्ष दत्ता गायकवाड, कार्यवाह प्रसाद पवार, रवींद्र मालुंजकर, कोषाध्यक्ष सुदाम सातभाई, प्रशांत केंदळे, दशरथ लोखंडे, कामिनी तनपुरे आणि वृंदा देशमुख यांनी आनंद व्यक्त करत स्वागत केले आहे. या शाखेचे वैशिष्ट्य म्हणजे शून्य प्रशासकीय खर्चात सर्व उपक्रम राबवले जातात..ST Bus Travel: एसटीला ‘एल्फिन्स्टन’चा फटका! प्रवासीसंख्येत १० टक्क्यांनी घट; उत्पन्नावर पाणी.दहा वर्षांत विविध उपक्रममसाप नाशिक रोड शाखेला दहा वर्षे पूर्ण झाली असून, या काळात वाचन प्रेरणा दिन, ज्येष्ठ साहित्यिकांचा सत्कार, दहावीत मराठी विषयात प्रथम आलेल्या विद्यार्थ्यांचा गौरव, साहित्य संमेलनाध्यक्षांचा नागरी सत्कार, ‘संवाद सृजनाशी’ व्याख्यानमाला, ‘आस गणेशाची – साहित्य रसिकाची’, काव्यदिंडी, ‘शिवयुगाची स्मरणगाथा’ यांसारखे अनेक उपक्रम राबवले आहेत. या कामगिरीबद्दल मसाप पुणेने ‘वैशिष्ट्यपूर्ण मसाप शाखा’ हा पहिला पुरस्कारही दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.