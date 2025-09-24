नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये मराठी भाषा संशोधन केंद्र आणि राष्ट्रीय ग्रंथालय होणार; भूखंडाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Maharashtra Cabinet approves land for Marathi Research Center : महाराष्ट्रातील कोणत्याही मसाप शाखेला मंत्रिमंडळाने भूखंड उपलब्ध करून दिल्याची ही पहिलीच घटना ठरली आहे. या निर्णयामुळे मराठी भाषा अभ्यासक, संशोधक आणि रसिकांसाठी मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
Sahitya Parishad

Sahitya Parishad

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: मराठी भाषेच्या संवर्धन आणि अभ्यासासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या (मसाप) नाशिक रोड शाखेला मौजे देवळाली येथे भाषा संशोधन केंद्र आणि राष्ट्रीय ग्रंथालय उभारण्यासाठी १०५५.२५ चौरस मीटरचा भूखंड देण्यास मान्यता दिली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
marathi
Language
hemant godse
narhari zirwal
Maharashtra Sahitya Parishad
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com