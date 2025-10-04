Nashik Crime : 'सॉरी'च्या बहाण्याने बोलावले, बहिणीसमोरच १९ वर्षीय भावाला संपवले! नाशिक रोडवरील थरार

नाशिक रोड: गोरेवाडी परिसरात बहिणीच्या डोळ्यांदेखत भावाला जिवे ठार केल्याची घटना घडली. जुन्या भांडणातून ‘मला तुला सॉरी म्हणायचे आहे’ असा बहाणा करून बोलावून घेत धारदार शस्त्राने वार करून १९ वर्षीय युवकाचा खून करण्यात आला. या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिसांनी दोन युवकांसह दोन विधिसंघर्षित अल्पवयीनांना ताब्यात घेतले आहे..गुरुवारी (ता. २) रात्री दहाला फिर्यादी ज्योती मनोज अहिरे (वय ३२) या त्यांचा भाऊ कृष्णा ठाकरे व लहान बहीण छायाबरोबर मतेश जेडगुले यांनी आयोजित केलेल्या दांडियाच्या कार्यक्रमाला गेल्या होत्या. रात्री सव्वाअकराला दांडिया खेळून घरी जात असताना वाटेत त्यांना मोईन शेख भेटला. त्याच्याबरोबर प्रकाश ऊर्फ असू बारसे व दोन विधिसंघर्षित बालके होती. दोन दिवसांपूर्वी कृष्णा आणि मोईन यांच्यात भांडण झाले होते..या वेळी मोईन कृष्णाला म्हणाला, की आपण वाद मिटवून घेऊ. त्यानंतर ते सर्व जण कृष्णाला घेऊन जाधववाडीकडे गेले. त्या वेळी मोईनच्या कमरेला धारदार शस्त्र असल्याचे ज्योती अहिरे यांना दिसले. त्यांना शंका आल्याने त्या कृष्णाचा मित्र तिलक मेहरुलिया याला घेऊन त्यांच्या मागे गेल्या. संतोष जाधव यांच्या घराच्या मागे असलेल्या गल्लीत मोईन शेखने मागील भांडणाची कुरापत काढून कृष्णाच्या पाठीत धारदार शस्त्र खुपसले..त्याचवेळी प्रकाश व एका विधिसंघर्षितांने त्यांच्याकडील कोयत्याने कृष्णावर वार केले. हे सर्व कृष्णाला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करू लागले. हा सर्व प्रकार ज्योती अहिरे यांनी पाहिला. डोळ्यांदेखत भावाला जिवे मारत असल्याचे पाहताच त्यांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी सर्व संशयित तेथून फरारी झाले..Bhiwandi Crime : संतापजनक! पोलिसांच्या तावडीतून सुटून सात वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार; हत्येनंतर प्लास्टिकच्या गोणीत ठेवला मृतदेह.भाजीपाला विक्री करून उदरनिर्वाहरक्ताच्या थारोळ्यात कृष्णा तिथे पडलेला असताना ज्योती या तिलकच्या मदतीने कृष्णाला रिक्षात बसवून बिटको रुग्णालयात उपचारांसाठी घेऊन गेल्या. तेथे डॉक्टरांनी त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करून त्याला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविले. तेथे डॉक्टरांनी कृष्णाला तपासून मृत घोषित केले. कृष्णा ठाकरे व बहीण ज्योती अहिरे हे दोघे जेल रोड येथे भाजीपाला विक्रीचा व्यवसाय करीत होते. वडील दीपक ठाकरे हे रिक्षा चालवितात. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी तपासाची चक्रे फिरवत रात्रीच सर्व संशयितांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सहायक पोलिस निरीक्षक कोरडे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.