Nashik Crime : 'सॉरी'च्या बहाण्याने बोलावले, बहिणीसमोरच १९ वर्षीय भावाला संपवले! नाशिक रोडवरील थरार

Brutal Murder in Nashik Road: Brother Killed in Front of Sister : जुन्या भांडणातून १९ वर्षीय कृष्णा ठाकरे या युवकाला बोलावून धारदार शस्त्रांनी वार करून ठार करण्यात आले. या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिसांनी दोन युवकांसह दोन विधिसंघर्षित अल्पवयीनांना ताब्यात घेतले आहे.
नाशिक रोड: गोरेवाडी परिसरात बहिणीच्या डोळ्यांदेखत भावाला जिवे ठार केल्याची घटना घडली. जुन्या भांडणातून ‘मला तुला सॉरी म्हणायचे आहे’ असा बहाणा करून बोलावून घेत धारदार शस्त्राने वार करून १९ वर्षीय युवकाचा खून करण्यात आला. या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिसांनी दोन युवकांसह दोन विधिसंघर्षित अल्पवयीनांना ताब्यात घेतले आहे.

