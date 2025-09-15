Nashik News : नाशिक रोड परिसरात धक्कादायक घटना: मुंबई-हावडा एक्सप्रेसखाली उडी घेऊन प्रेमीयुगुलाने जीवन संपवले

नाशिक रोड: मुंबई- हावडा एक्स्प्रेसखाली उडी घेऊन नाशिक रोड परिसरात प्रेमीयुगुलाने आत्महत्या केल्याची घटना शनिवारी (ता. १३) पहाटे दोन ते तीनच्या दरम्यान जेल रोड- पवारवाडीच्या पुढे एकलहरेकडे जाणाऱ्या रस्त्याजवळ घडली. या दोघांची ओळख पटलेली नसून, नाशिक रोड पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून त्यांच्या कुटुंबीयांचा शोध सुरू केला आहे. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार मृत तरुण-तरुणी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील असावेत, असा पोलिसांचा अंदाज आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी पहाटे दोन ते तीनच्या दरम्यान जेल रोड- पवारवाडीच्या पुढे रेल्वेमार्गावर अज्ञात तरुण- तरुणीचे मृतदेह आढळून आले. मृत तरुण अंदाजे २५ ते ३० वयोगटातील आहेत. तरुणाची शरीरयष्टी सडपातळ असून, त्याच्या अंगावर काळ्या रंगाची पॅन्ट आणि काळ्या रंगाचा हाफ शर्ट तसेच पांढऱ्या रंगाचे जॅकेट आढळले. तरुणी २० ते २२ वयोगटातील असून, मध्यम बांध्याची आहे. तिच्या अंगावर निळ्या रंगाची लेगींग्ज पॅंट, निळ्या व पांढऱ्या चौकटींचा टॉप आणि जॅकेट आहे..घटनास्थळी मिळालेल्या पँटच्या खिशातील सिटीलिंक बसची तिकिटे तपासल्यावर हे दोघे शुक्रवारी त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील बेजे फाटा येथून बसने प्रवासास निघाले होते. त्यानंतर त्यांनी रविवार कारंजा येथे उतरून नंतर नांदूर नाकामार्गे नाशिक रोडकडे जाणाऱ्या बसने प्रवास केल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Washim Crime: रिसोडमध्ये ३५ वर्षीय महिलेला सहा वर्षांपासून अत्याचार; आरोपी विरोधात फिर्याद दाखल.प्रवासादरम्यान त्यांनी बसचालक व वाहकांकडे पवारवाडी- जेल रोडकडे जाणाऱ्या रस्त्याची चौकशी केली. त्यानंतर रात्री नऊला सैलानी बाबा चौकात उतरून त्यांनी राजराजेश्वरीमार्गे एकलहरेकडे जाणाऱ्या रेल्वे ट्रॅकवर थांबून रात्री अंदाजे दोनच्या सुमारास आत्महत्या केली असावी. पोलिसांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार हे दोघे त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आसपासच्या गावांशी संबंधित असावेत. नाशिक रोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार संदीप कुऱ्हाडे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.