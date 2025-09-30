Crime News : जामिनावर सुटलेल्या खुनाच्या संशयिताची मिरवणूक काढणे तरुणांना भोवले; नाशिक रोड पोलिसांनी काढली धिंड

नाशिक रोड: खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयित याची नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहातून जामिनावर सुटका झाल्यानंतर तरुणांनी काढलेली मिरवणूक तरुणांच्या चांगलीच अंगलट आली. नाशिक रोड पोलिसांनी मिरवणुकीत सहभागी असलेल्या तरुणांना ताब्यात घेत त्यांच्या रस्त्यावरून धिंड काढली. .नाशिक रोड शहरात गेल्या काही वर्षांत गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. खून, मारामारी, चोरी, आणि टोळीयुद्ध यासारख्या घटना आता नित्याच्या झाल्या आहेत. शहरातील काही भागांमध्ये टोळ्यांचे वर्चस्व वाढत आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यातच २० सप्टेंबरला अंबड पोलिस ठाण्यातील गुन्हा दाखल असलेला संशयित महेश सोनवणे ऊर्फ चिमण्या याची कारागृहातून सुटका झाली..रात्री आठला नाशिक रोड येथील कारागृहात संशयित बाहेर येताच त्याच्या समर्थक प्रतीक सोनवणे, यश गीते, मोनू सोनवणे, उमेश फसाळे, प्रमोद सावडेकर, श्रावण पगारे, सुमीत बगाटे, मुन्ना साळवे, रामू नेपाळी यांच्यासह १५ ते २० जणांनी धारदार शस्त्र मिरवून चार चाकी व दुचाकी वाहनावर बसून रस्त्याने जाणाऱ्या येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना व वाहनांना वाहतुकीस अडथळा निर्माण करून त्यांच्या अंगावर धावून दहशत निर्माण केली होती. तसेच मिरवणुकीचे रिल्स तयार करत ते सोशलमिडियावर व्हायरल केले..Nachik Crime : कारागृहातील कैद्याचा लॉजमध्ये ‘मुक्काम’; नाशिक गोळीबार कटातील नगरसेवकाची भेट.पोलिसांचा गुन्हेगारांवर वचक नसल्याने हे प्रकार होत असल्याची टीका नागरिकांकडून होवू लागली. एकूणच वाढत्या गुन्हेगारीमुळे पोलिसांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत मिरवणुकीत सहभागी असलेल्या सलमान मेहंदी हजन अंसारी, रामू बादी, उमेश फसाळे, समाधान बदादे, चंद्रकांत बोरसे, प्रतीक सोनवणे, रोहन राजभर, हर्षल वीर, अमोल सावदेकर, ऋषिकेश जाधव, मयंक खोडे, करण तेलगड, अमित शर्मा, पारस सोनवणे, अंकुश निंबाळकर, श्रवण पगारे, गौरव शिंदे यांच्यासह पाच विधीसंघर्षित बालकांना ताब्यात घेत नागरिकांमध्ये गुन्हेगारांची दहशत कमी व्हावी म्हणून धिंड काढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.