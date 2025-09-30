नाशिक

Crime News : जामिनावर सुटलेल्या खुनाच्या संशयिताची मिरवणूक काढणे तरुणांना भोवले; नाशिक रोड पोलिसांनी काढली धिंड

Murder Case Suspect Released on Bail Sparks Parade : नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहातून जामिनावर सुटलेल्या खुनाच्या संशयिताची मिरवणूक काढून दहशत निर्माण करणाऱ्या तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन रस्त्यावरून धिंड काढली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: खुनाच्या गुन्ह्यातील संशयित याची नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहातून जामिनावर सुटका झाल्यानंतर तरुणांनी काढलेली मिरवणूक तरुणांच्या चांगलीच अंगलट आली. नाशिक रोड पोलिसांनी मिरवणुकीत सहभागी असलेल्या तरुणांना ताब्यात घेत त्यांच्या रस्त्यावरून धिंड काढली.

