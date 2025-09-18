नाशिक
Nashik Railway Station : नाशिक रेल्वे स्थानक कुंभमेळ्यासाठी सज्ज होणार; रेल्वे प्रशासनाची तयारी सुरू
Inspection of Nashik Road Railway Station : नाशिक रोड स्थानकावर कुंभमेळा २०२७ च्या तयारीसाठी प्रवासी सुविधा, सुरक्षा उपाययोजना व कार्यक्षमता तपासणीत मध्य रेल्वेचे अतिरिक्त महाव्यवस्थापक प्रतीक गोस्वामी उपस्थित.
नाशिक रोड: कुंभमेळा २०२७ ची तयारी लक्षात घेता, मध्य रेल्वेचे अतिरिक्त महाव्यवस्थापक प्रतीक गोस्वामी यांनी नाशिक रोड, देवळाली, खेरवाडी आणि ओढा या स्थानकांची तपासणी केली. या तपासणीदरम्यान प्रवासी सुविधा, सर्क्युलेटिंग क्षेत्र, सुरक्षा उपाययोजना, कार्यक्षमता व प्रगतीशील कामांचा आढावा घेण्यात आला.