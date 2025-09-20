Nashik News : नाशिक रोडवर बनावट तुपाचा साठा जप्त; दोन विक्रेत्यांवर कारवाई

नाशिक रोड: दसरा, दिवाळीसह येणाऱ्या सणासुदीच्या काळात दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, तेल, तूप आदींची मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. यावेळी दर्जेदार, सकस अन्नपदार्थ नागरिकांना मिळावेत यासाठी राज्यभरात ‘सण महाराष्ट्राचा, संकल्प अन्न सुरक्षिततेचा’ ही मोहीम सुरू आहे. त्याअंतर्गत नाशिक रोड परिसरात अन्न व औषध प्रशासन विभागाने दोन तूप विक्रेत्यांवर विभागाने छापे टाकून लाखो रुपयांचे बनावट तूप जप्त केले आहे..अन्न व औषध प्रशासनाला मिळालेल्या माहितीनुसार ११ सप्टेंबर रोजी नाशिक रोड येथील मे. रामदेव ट्रेडिंग कंपनी (आशा नगर कॉलनी, भगवती निवास, व्यापारी बँकेजवळ) येथील पेढीची तपासणी करण्यात आली. येथे कमी दर्जाचे तूप विक्रीसाठी असल्याचे पथकाला आढळून आले. तपासणीदरम्यान १ नमुना घेऊन उर्वरित ४३ लिटर तुपाचा साठा (सुमारे ३१ हजार ३९० रुपये) जप्त करण्यात आला..त्यानंतर पथकाने १७ सप्टेंबर रोजी नाशिक रोड येथील मे. श्री स्वामीनाथ ट्रेडर्स, जयभवानी रोड या ठिकाणी छापा टाकला. येथे पथकाला विनापरवाना तुपाची विक्री होत असल्याचे आढळून आले. याठिकाणीहून पथकाने तुपाचे २ नमुने घेऊन १४५ लिटर तुपाचा साठा (सुमारे १ लाख ४ हजार रुपये) जप्त करण्यात आला..Nashik Crime : प्रेमप्रकरणातून अपहरण; सातपूरमध्ये गुन्हेगारांचा सुळसुळाट.दोन्ही ठिकाणाहून घेतलेले नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले असून अहवाल प्रलंबित आहे. अहवाल प्राप्त होताच संबंधितांवर अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे. ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी अमित रासकर यांनी सहआयुक्त मनीष सानप व दिनेश तांबोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली. अन्न व औषध प्रशासनाची पथके शहरातील अन्न पदार्थ उत्पादक व विक्रेत्यांवर सतत लक्ष ठेवणार असून कुठल्याही वेळी तपासणी करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.