Nashik Crime : नाशिकमध्ये ऐन सणासुदीत तीन घरफोड्या; चोरट्यांनी साडेचार लाखांचा ऐवज लंपास केला

नाशिक: नाशिक रोड परिसरातील गोरेवाडीमध्ये एकाच रात्री दोन घरफोडीच्या घटना घडल्या असून, यात अडीच लाखांचा, तर सातपूर बंद फ्लॅटचा कडीकोयंडा तोडून चोरट्यांनी पावणेदोन लाखांचा ऐवज चोरून नेला. या तीन घरफोड्यांत चोरट्यांनी तब्बल साडेचार लाखांच्या ऐवजावर डल्ला मारला आहे. ऐनसणासुदीत वाढत्या घरफोडीच्या घटनांनी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. .सातपूरच्या शिव कॉलनी येथे बंद फ्लॅटचा कडीकोयंडा तोडून चोरट्यांनी रोकडसह दागिने चोरून नेत घरफोडी केली. ऋषिकेश शिवाजी बोरसे (रा. मोहित अपार्टमेंट, मौले हॉल, शिव कॉलनी, सातपूर) यांच्या फिर्यादीनुसार, रविवारी (ता. २४) रात्री आठपासून दुसऱ्या दिवशी सकाळी नऊपर्यंत त्यांचा फ्लॅट बंद असताना चोरट्यांनी मध्यरात्रीच्या सुमारास कडीकोयंडा तोडून आत प्रवेश केला. चोरट्यांनी कपाटातील ९४ हजारांच्या रोकडसह सोन्या-चांदीचे दागिने, असा एक लाख ७३ हजार ८५० रुपयांचा ऐवज चोरून नेत घरफोडी केली. याप्रकरणी सातपूर पोलिसांत घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तर, गोरेवाडीत दोन घरांचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी अडीच लाखांचा ऐवज चोरून नेत घरफोडी केली. चंद्रकला अनिल आहिरे (वय ४५, रा. शास्त्रीनगर, गोरेवाडी, नाशिक रोड) यांच्या फिर्यादीनुसार, रविवारी (ता. २४) मध्यरात्रीच्या सुमारास त्यांच्या बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी एक लाख ३५० रुपयांचे सोन्याचे मंगळसूत्र, ६७ हजार ८३० रुपयांचा राणीहार, १५ हजारांचे सोन्याचे बिस्कीट, नऊ हजारांचे लहान मुलांचे दागिने, असा ऐवज चोरून नेला. .Crime News : दीराच्या घरातील ५९ लाखांचे दागिने लंपास; भावजयीसह मैत्रिणीला अटक.तर या परिसरातील वैशाली लक्ष्मण गोतारणे यांच्या घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी आठ हजार २५० रुपयांचे सोन्याचे झुबे, नऊ हजारांचे मंगळसूत्र, दीड हजारांचे पॅन्डल, १८ हजारांचे चांदीचे दागिने असा दोन्ही घरफोडीत चोरट्यांनी दोन लाख ४८ हजार १३० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिसांत घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.