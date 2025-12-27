Nashik Crime : नाशिकमध्ये 'अगरबत्ती'च्या नावाखाली पान मसाल्याचा काळा धंदा; ७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

नाशिक रोड: अगरबत्ती कारखान्याच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे प्रतिबंधित सुगंधित पान मसाल्याची निर्मिती आणि साठवणूक करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासन आणि अमली पदार्थ विरोधी पथकाने संयुक्त कारवाई करत सुमारे ७ लाख २९ हजार ६२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या प्रभारी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुशीला कोल्हे यांना दाढेगाव शिवारातील पिंपळगाव खांब रोड परिसरात वालदेवी नदीकाठच्या शेतात पत्र्याच्या शेडमध्ये बेकायदेशीर पान मसाला निर्मिती सुरू असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यानुसार खातरजमा करून कारवाईचे आदेश देण्यात आले..सहायक निरीक्षक विशाल पाटील व पथकाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसह धाड टाकली असता, संजीवन रेशीम उद्योगासमोरील पत्र्याच्या शेडमध्ये दोन यंत्रांच्या साहाय्याने सुगंधित पान मसाल्याची निर्मिती सुरू असल्याचे उघड झाले. घटनास्थळी राम अवतार सीपू देवी दांदल (वय २४, रा. भावला, नागौर, राजस्थान) हा संशयित मिळून आला. .कारवाईदरम्यान पानमसाला तयार करण्याचे कच्चे साहित्य, सुगंधी द्रव्ये, पॅकिंग साहित्य, यंत्रसामग्री असा साडेसात लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी अन्न व सुरक्षा अधिकारी अमित उत्तमराव रासकर यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..VIDEO : धक्कादायक! मुलांच्या भांडणातून थेट मारहाण, महिलेची लहान मुलाला थप्पड मारत शिवीगाळ; हिंसाचाराचा व्हिडिओ पाहून संताप.ही कारवाई पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण व सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. अमली पदार्थ विरोधी पथकातील सुशीला कोल्हे, सचिन चौधरी, विशाल पाटील, भारत डंबाळे, बळवंत कोल्हे, संतोष सौंदाणे, योगेश सानप, चंद्रकांत बागडे, बाळासाहेब नांद्रे, अविनाश फुलपगारे, अर्चना भड तसेच अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त मनीष सानप व त्यांच्या पथकाने ही कारवाई यशस्वी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.