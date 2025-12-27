नाशिक

Nashik Crime : नाशिकमध्ये 'अगरबत्ती'च्या नावाखाली पान मसाल्याचा काळा धंदा; ७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

Illegal Pan Masala Manufacturing Unit Busted in Nashik Road : नाशिक रोड परिसरात अगरबत्ती कारखान्याच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बेकायदेशीर पान मसाला निर्मितीवर अन्न व औषध प्रशासन आणि अमली पदार्थ विरोधी पथकाने संयुक्त कारवाई करत यंत्रसामग्री व कच्चा माल जप्त केला.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: अगरबत्ती कारखान्याच्या नावाखाली बेकायदेशीरपणे प्रतिबंधित सुगंधित पान मसाल्याची निर्मिती आणि साठवणूक करणाऱ्या कारखान्यावर अन्न व औषध प्रशासन आणि अमली पदार्थ विरोधी पथकाने संयुक्त कारवाई करत सुमारे ७ लाख २९ हजार ६२० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Arrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com