Criem News: नाशिकमध्ये धक्कादायक प्रकार; लहान मुलांचा वापर करून मोटरसायकल चोरी

नाशिक रोड: नाशिक शहर व ग्रामीण भागात सलगपणे मोटरसायकली चोरणाऱ्या विधीसंघर्षित बालकाचा आणि त्याच्या चुलत्याचा धक्कादायक कारनामे उघडकीस आले आहे. उपनगर पोलिसांच्या गुन्हेशोध पथकाने वडनेर परिसरात सापळा रचून कारवाई केली असता ही चोरीची मालिका उघड झाली. .या कारवाईत तब्बल नऊ मोटरसायकलींसह तीन लाख पाच हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. विधीसंघर्षित बालक पोलिसांच्या ताब्यात असून, त्याचा चुलता सलीम हुसेन पठाण फरार झाला असून, त्याचा शोध पोलिस घेत आहेत..शहरात दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या मोटरसायकल चोरी व चेन स्नॅचिंगच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी स्टॉप अँड सर्च, नाकाबंदी आणि टवाळखोरांवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार परिमंडळ २ चे पोलिस उपायुक्त किशोर काळे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त डॉ. सचिन बारी आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयंत शिरसाठ यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनगर पोलिसांच्या गुन्हेशोध पथकाने ही कारवाई केली..उपनगर पोलिस ठाण्यातील मोटरसायकल चोरीच्या गुन्ह्याचा तपास सुरू असताना पोलिस उपनिरीक्षक संदीप पवार यांना गोपनीय माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिस कर्मचारी जयंत शिंदे व त्यांच्या पथकाने वडनेर परिसरात सापळा रचून एका संशयिताला पकडले. चौकशीत तो विधीसंघर्षित बालक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्याच्या ताब्यातून चोरीची मोटरसायकल हस्तगत करण्यात आली. विश्वासात घेऊन केलेल्या चौकशीत त्याने आपल्या चुलत्यासह नाशिक शहर व ग्रामीण भागातून अनेक मोटरसायकली चोरल्याची कबुली दिली..पोलिसांनी या माहितीच्या आधारे उपनगर, नाशिक रोड, इंदिरानगर, मुंबई नाका, घोटी व इगतपुरी पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतून चोरी गेलेल्या नऊ मोटरसायकली जप्त केल्या. काही मोटरसायकली आधीच विक्रीस गेल्याची तर काही विक्रीसाठी साठवून ठेवल्याची माहितीही संशयिताने दिली आहे..या कारवाईत पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पोलिस उपायुक्त किशोर काळे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त डॉ. सचिन बारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयंत शिरसाठ, पोलिस निरीक्षक संजीव फुलपगारे, पोलिस उपनिरीक्षक प्रभाकर सोनवणे, संदीप पवार, विनोद लखन, जयंत शिंदे, गौरव गवळी, अनिल शिंदे, पंकज कर्पे, सुनिल गायकवाड, सुरज गवळी, संदेश रघतवान, मुयरी विझेकर यांनी परिश्रम घेतले..