नाशिक

Criem News: नाशिकमध्ये धक्कादायक प्रकार; लहान मुलांचा वापर करून मोटरसायकल चोरी

Juvenile Suspect Arrested in Nashik Motorcycle Theft Case : उपनगर पोलिसांच्या गुन्हेशोध पथकाने वडनेर परिसरात सापळा रचून कारवाई केली असता ही चोरीची मालिका उघड झाली. या कारवाईत तब्बल नऊ मोटरसायकलींसह तीन लाख पाच हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: नाशिक शहर व ग्रामीण भागात सलगपणे मोटरसायकली चोरणाऱ्या विधीसंघर्षित बालकाचा आणि त्याच्या चुलत्याचा धक्कादायक कारनामे उघडकीस आले आहे. उपनगर पोलिसांच्या गुन्हेशोध पथकाने वडनेर परिसरात सापळा रचून कारवाई केली असता ही चोरीची मालिका उघड झाली.

