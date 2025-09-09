नाशिक

Crime News : नाशिक रोड पोलिसांची मोठी कामगिरी; १६ लाखांचे दागिने परत

Stolen jewellery worth ₹16 lakh recovered in Nashik : पोलिसांनी दाखविलेल्या दक्षतेमुळे पळसे येथील वृद्ध दांपत्याला त्यांचे चोरीला गेलेले तब्बल १६ लाख रुपये किमतीचे दागिने परत मिळवून दिले. विशेष म्हणजे घरातून दागिने चोरीला गेले असल्याची कल्पना या दांपत्याला नव्हती.
नाशिक, नाशिक रोड: अनेकदा घरफोडीत चोरीला गेलेले दागिने परत मिळण्याची शक्यता कमी असते. मात्र, नाशिक रोड पोलिसांनी दाखविलेल्या दक्षतेमुळे पळसे (ता.नाशिक) येथील वृद्ध दांपत्याला त्यांचे चोरीला गेलेले तब्बल १६ लाख रुपये किमतीचे दागिने परत मिळवून दिले. विशेष म्हणजे घरातून दागिने चोरीला गेले असल्याची कल्पना या दांपत्याला नव्हती; परंतु मुलाच्या उपचारांसाठी साठवून ठेवलेले दागिने मिळाल्याने दांपत्याने पोलिसांविषयी मनःपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त केली.

