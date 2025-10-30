Nashik Rto Police : नाशिक रोडवर बेशिस्त रिक्षाचालकांवर धडक कारवाई; पोलीस आणि आरटीओची संयुक्त मोहीम

नाशिक रोड: रिक्षा चालकांविरोधात पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू असून बुधवारी (ता.२९) दुपारी नाशिक रोड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा तसेच बिटको पॉईंट याठिकाणी नाशिक रोड पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने संयुक्त कारवाई करीत १० रिक्षा चालकांवर कारवाई केली. कारवाईत दोन रिक्षा कागदपत्रे संपल्याने तसेच परवाना वैद्य नसल्याने पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यातील रिक्षा जप्त केल्या आहेत. .नाशिक रोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे, उपनिरीक्षक जितेंद्र माळी, मोटार वाहन विभागाचे सहायक निरीक्षक मोनिका आचारे, सहायक निरीक्षक शशिकांत पाटील आदींनी कर्मचाऱ्यांसह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा आणि बिटको चौकात संयुक्त कारवाई करीत रिक्षा चालकांवर दंडात्मक करून कागदपत्रे संपलेल्या दोन रिक्षा जप्त केल्या आहेत..नाशिक शहरात पोलिसांनी दोनशेपेक्षा अधिक रिक्षा चालकांवर कारवाई केल्याने बेशिस्त रिक्षाचालकांकडून नियम पाळले जात आहे. शहरातील मध्यवर्ती भागात आणि बाजार पेठ परिसरात काही ऑटो रिक्षा चालकांच्या बेशिस्त वर्तनामुळे वाहतूकीचा प्रवाह विस्कळित होत आहे. .तसेच सर्वसामान्य जनतेस देखील रिक्षा चालकांच्या बेशिस्त वर्तनामुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभुमीवर शहर पोलिस आयुक्तालयतर्फे ''ऑटो रिक्षा शिस्त मोहीम'' हाती घेण्यात आली असून रिक्षा चालकांनी नियमांचे पालन करावे असे आवाहन केले होते..मोहिमेतंर्गत रिक्षा चालकाने त्याचे नाव, परवाना धारकाचे नाव, परवाना क्रमांक, बॅच, चालकाचा लायन्स क्रमांक रिक्षाच्या आतील दर्शनी बाजूस प्रवाशांना दिसेल अशा ठिकणी रिक्षात लावणे, सर्व ऑटो रिक्षा चालकांनी निर्धारित गणवेश परिधान करणे सदर गणवेशांवर आरटीओने दिलेले बॅच स्पष्टपणे दिसेल असे ड्रेसवर लावणे गरजेचे आहे. .फेक कॉल सेंटरचा मास्टरमाइंड फारुकीला गोव्यात ठोकल्या बेड्या; अलिशान सात कार केल्या जप्त, पोलिसांना टिप मिळाली अन्....परवाना संपलेल्या व तांत्रिक दृष्ट्या अयोग्य किंवा धोकादायक रिक्षा चालविताना मिळून आल्यास सदर ऑटो रिक्षांचे निलंबन करण्यात येईल, धोकादायकरीत्या व वेगवान (ओव्हर स्पीड) स्वरूपात रिक्षा चालविताना मिळून आल्यास कारवाई करण्यात येईल आदी बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.