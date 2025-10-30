नाशिक

Nashik Rto Police : नाशिक रोडवर बेशिस्त रिक्षाचालकांवर धडक कारवाई; पोलीस आणि आरटीओची संयुक्त मोहीम

Nashik Road Police and RTO Conduct Joint Operation Against Rickshaw Drivers : नाशिक रोड परिसरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा आणि बिटको पॉईंट येथे नाशिक रोड पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने बेशिस्त रिक्षा चालकांविरोधात संयुक्त कारवाई करून दंडात्मक कार्यवाही केली.
नाशिक रोड: रिक्षा चालकांविरोधात पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू असून बुधवारी (ता.२९) दुपारी नाशिक रोड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा तसेच बिटको पॉईंट याठिकाणी नाशिक रोड पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने संयुक्त कारवाई करीत १० रिक्षा चालकांवर कारवाई केली. कारवाईत दोन रिक्षा कागदपत्रे संपल्याने तसेच परवाना वैद्य नसल्याने पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यातील रिक्षा जप्त केल्या आहेत.

