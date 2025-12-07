Nashik Election : सुशिक्षित मतदारांचा कौल कोणाला? प्रभाग २० मध्ये अटलबळ मोरुस्कर विरुद्ध गायकवाड कुटुंब; बँक राजकारणाची छाप

नाशिक रोड: या भागातील सुशिक्षित मतदारसंघ म्हणून प्रभाग २० कडे पाहिले जाते. मागील निवडणुकीत भाजपचे पॅनल निवडून आले होते. त्यामुळे भाजपचा वचक असला तरी नगरसेवक संगीता गायकवाड व हेमंत गायकवाड दोघांनी शिवसेना (उबाठा)मध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे एका जागेवर भाजपला आव्हान निर्माण केले आहे. .काहीसा विस्तृत स्वरूपातील या मतदारसंघात जय भवानी रोड एकीकडे व शिखरेवाडी एकीकडे, असे दोन टोकं आहेत. जय भवानी रोड भागातील मतदान निर्णायक ठरते. नाशिक शहरात बाल्यावस्थेत असल्यापासून संभाजी मोरुस्कर नाशिक रोड भागात पक्षाचा झेंडा फडकावत आहेत. .जसा न्याय प्रभाग एकला सत्तेची पदे मिळण्यात दिला गेला, तसाच न्याय मोरुस्कर यांना महापौरपदी बसवून द्यावा, अशी मागणी भाजपमधून आहे. अटल संकुल, ताराराणी सभागृह, श्री गजानन महाराज मंदिराची उभारणी व कार्यक्रम ही त्यांची या प्रभागातील बलस्थाने आहेत. मोरुस्कर यांनीदेखील एकच पक्षाचे नगरसेवक असले तरी अन्य नगरसेवकांना कधी त्या भागात शिरकाव करू दिला नाही व इतरांनाही तेथे जम बसविता आला नाही..गायकवाड कुटुंबाचा कायम दबदबा या प्रभागात आहे; परंतु गायकवाड कुटुंबातूनच अनेकजण उभे राहणार असल्याने गायकवाड म्हणून जी ताकद आहे त्यात विभाजन होणार असल्याचे आतातरी दिसत आहे. त्यामुळे विरोधकांना आयती संधी मिळेल, असे दिसते. राजकारणात एकमेकांचे कट्टर विरोधक समजले जाणारे दत्ता गायकवाड व हेमंत गायकवाड आता एकत्र आले असल्याने या प्रभागातून ‘शिवसेना विरुद्ध भाजप’ अशी चुरशीची लढत होणार असल्याचे स्पष्ट दिसते. राजकीय पक्षांची निवडणूक असली तरी नाशिक रोड-देवळाली व्यापारी सहकारी बॅंकेच्या राजकारणाची छाप या मतदारसंघात दिसते..उद्याच्या अंकात प्रभाग २१सन २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या हा प्रभाग शिवसेनेचे दोन तुकडे झाल्याने विभागला गेला आहे. शिवसेनेच्या तीन नगरसेवकांनी शिंदे गटात प्रवेश केला आहे, तर भाजपच्या नगरसेविका यांनी पक्षांतर केले नसले तरी त्यांच्या कुटुंबातील अन्य सदस्य सोईच्या राजकारणासाठी शिंदे गटात आहेत. भाजप विरुद्ध शिवसेनेचे दोन गट, असे लढतीचे चित्र आहे.प्रभागातील महत्त्वाच्या समस्याअपुरा पाणीपुरवठाउद्यानांची दुरवस्थाजय भवानी रोड, आर्टिलरी सेंटर परिसरात बिबट्यांचा वावरशिखरेवाडी मैदानाची दुरवस्थामहामार्गावर दत्त मंदिर ते उपनगर नाकादरम्यान रस्त्यांवर खड्डे.प्रभागातील विकासाची कामेअटल संकुलात अद्ययावत अभ्यासिकाप्रभागातील रस्त्यांचे डांबरीकरणशिखरेवाडी मैदानाची दुरुस्तीचार सभागृहांची निर्मितीनाशिक रोड जलवाहिनीचे काम.Nagpur Winter Session: वैद्यकीय सुविधेसाठी १५० डॉक्टर, परिचारिका तैनात; मेडिकल-मेयोमध्ये राखीव खाटा, आपत्कालीन वैद्यकीय पथक सज्ज.इच्छुक उमेदवारसंभाजी मोरुस्कर, डॉ. सीमा ताजणे, संगीता गायकवाड, अंबादास पगारे, निवृत्ती अरिंगळे, सुनील काळे, नीलेश काळे, जयश्री गायकवाड, दीपाली घंटे, हेमंत गायकवाड, शांताराम घंटे, कैलास मुदलियार, योगिता गायकवाड, विक्रम कदम, प्रियंका गायकवाड, सीमा डावखर, सुनीता गायकवाड, श्रीराम गायकवाड, अश्विन पवार, ज्योती गोडसे, सुप्रिया कदम, सुरेखा पेखळे, जयश्री गाडेकर, नितीन चिडे, दुर्गा चिडे, विजय काळदाते, नंदिनी आहिरे, दर्शना पगारे, किरण पगारे, महेशकुमार ढकोलिया, अमोल पगारे, तुषार वाघमारे, अशोक पगारे, विकास पगारे, रोहन देशपांडे, सतीश निकम, सुरेखा निकम, कन्हैया साळवे, मंगल लवटे, मंगला काडके, मीनल घुगे, ज्योती चव्हाणके, वैशाली घुगे, सुरेखा पेखळे, शिरीन काद्री, सुनीता गायकवाड, नेहा कुलकर्णी, कांता वराडे, सोनल धनवटे, माधुरी पालवे, सुनंदा कदम, सुरेखा पेखळे, बापू सातपुते, सुनील मेंढेकर, रामकृष्ण कदम, राजेंद्र ताजणे, प्रकाश थामेत, रितेश केदारे, राजेंद्र पवार, संतोष शेळके, हर्षदा बर्वे, प्रियंका कासार, संतोष गाडेकर, प्रतीक्षा काळे, विलास थोरात, श्रीकांत मगर, सुरेश घुगे, प्रशांत वराडे, अतुल धनवटे, ओमकार मोरे, सतबीरसिंह दहिया, अभिजित कुलकर्णी, नितीन कुलकर्णी, संजय आढांगळे, अतमश शेख, मयूर मगर, अरुण जाधव, प्रशांत गांगुर्डे, मीरा आवारे, शेखर फडताळे, नीता सोनवणे, सुरभी शेरताटे, प्रवीण बैसाणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.