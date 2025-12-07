नाशिक

Nashik Election : सुशिक्षित मतदारांचा कौल कोणाला? प्रभाग २० मध्ये अटलबळ मोरुस्कर विरुद्ध गायकवाड कुटुंब; बँक राजकारणाची छाप

Nashik Road Ward 20 Set for High-Stakes Civic Polls : नाशिक रोड प्रभाग २० मध्ये भाजप आणि शिवसेनेतील चुरशीची लढत; स्थानिक समस्या आणि गायकवाड-मोरुस्कर गटांचे वर्चस्व यामुळे निवडणुकीत रंगत.
अंबादास शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: या भागातील सुशिक्षित मतदारसंघ म्हणून प्रभाग २० कडे पाहिले जाते. मागील निवडणुकीत भाजपचे पॅनल निवडून आले होते. त्यामुळे भाजपचा वचक असला तरी नगरसेवक संगीता गायकवाड व हेमंत गायकवाड दोघांनी शिवसेना (उबाठा)मध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळे एका जागेवर भाजपला आव्हान निर्माण केले आहे.

