Crime News : नाशिक रोड रेल्वे स्थानकावर 'ऑपरेशन सुरक्षा' यशस्वी; तिकीट निरीक्षकाची चोरीची बॅग सापडली

उपनगर: ऑपरेशन सुरक्षांतर्गत नाशिक रोड रेल्वेस्थानक परिसरात संशयित हालचाल करणाऱ्या एका व्यक्तीस रेल्वे पोलिसांनी पकडून जीआरपीएफकडे सुपूर्द केले. त्याच्याकडे तिकीट निरीक्षकाची हरवलेली बॅग आढळली असून, पुढील कायदेशीर कारवाई रेल्वे विभागाकडून सुरू आहे..१४ ऑगस्टला गाडी क्रमांक १२११२ अमरावती एक्स्प्रेसच्या कोच क्रमांक बी-६ मधून प्रवाशाची बॅग चोरी झाल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणात संशयित व्यक्ती २६ ऑगस्टला गाडी क्रमांक २२१२९ तुलसी एक्स्प्रेसमध्ये संशयास्पदरीत्या चढताना व उतरतानाचे निदर्शनास आले. त्याला तत्काळ ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याने आपले नाव तेजस अजित छाबडा (वय ३२, रा. लोहमार्गाजवळ, नगर परिषद परिसर, इगतपुरी, जि. नाशिक) असे सांगितले..स्थानकावरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासल्यावर आरोपी विविध गाड्यांच्या एसी कोचमध्ये फिरताना दिसून आला. गाडी क्रमांक १७०५८ देवगिरी एक्स्प्रेसच्या ए-१ कोचमधून तो एक बॅग उतरविताना आढळला. रेल्वे पोलिस व जीआरपी कर्मचाऱ्यांनी सतर्कतेने तपास करून त्याच्याकडून तिकीट निरीक्षकाची बॅग हस्तगत केली..या बॅगेमध्ये कर्तव्यावर असलेले तिकीट निरीक्षक ए. के. यादव यांचे ओळखपत्र, पास, नवीन ईएफटी बुक तसेच काळ्या रंगाचा टीटीई कोट मिळून आला. या संदर्भात हरविलेल्या बॅगेची तक्रार यापूर्वीच नोंदविण्यात आली होती. जीआरपीच्या सतर्कतेमुळे बॅग परत मिळाल्याचा आनंद रेल्वे अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला असून, पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे..Gutka Seizure: गुटख्याच्या पोत्यांनी भरलेली गाडी वनविभागाकडून जप्त; पोलिस आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे झोपेचे सोंग?.या कारवाईत नाशिक रोड रेल्वे सुरक्षा दलाचे पोलिस निरीक्षक नवीन प्रताप सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक रवींद्र ठाकूर, असलम शहा, पोलिस शिपाई मनीषकुमार सिंह व के. के. यादव यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.