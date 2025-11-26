नाशिक

Nashik Roads Issues : खड्डे, अतिक्रमण आणि मनमानी: नाशिकच्या आमदारांनी मनपा आयुक्तांना धारेवर धरले; अधिकाऱ्यांवर 'खोटी माहिती' दिल्याचा आरोप

Problems in Nashik’s Internal and Main Roads : नाशिकमध्ये रस्त्यांवरील खड्डे व वाढत्या अतिक्रमणांवरून आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, ॲड. राहुल ढिकले आणि सीमा हिरे यांनी महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांची भेट घेऊन प्रशासनाला धारेवर धरले, तसेच एमएनजीएलच्या कामांवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी केली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: शहरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे सुरू असली तरी दुसरीकडे कॉलनीअंतर्गत रस्ते व मुख्य रस्त्यांवरील खड्डे अद्यापपर्यंत बुजविले जात नाही, तर अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात फोफावत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील तीनही आमदारांनी मंगळवारी (ता.२५) महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.

