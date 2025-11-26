Nashik Roads Issues : खड्डे, अतिक्रमण आणि मनमानी: नाशिकच्या आमदारांनी मनपा आयुक्तांना धारेवर धरले; अधिकाऱ्यांवर 'खोटी माहिती' दिल्याचा आरोप

नाशिक: शहरात सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे सुरू असली तरी दुसरीकडे कॉलनीअंतर्गत रस्ते व मुख्य रस्त्यांवरील खड्डे अद्यापपर्यंत बुजविले जात नाही, तर अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात फोफावत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील तीनही आमदारांनी मंगळवारी (ता.२५) महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. .महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनी लिमिटेडच्या वतीने सुरू असलेली कामे तातडीने बंद करण्याच्या सूचना करत कॉलनीअंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने प्रस्ताव तयार करून सादर करावा, अशी मागणी केली. या मागणीची दखल घेत आयुक्त मनीषा खत्री यांनी एमएनजीएलला पंधरा दिवसांचा अल्टिमेटम दिला..पावसाळा संपला तरी अद्यापही रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले जात नाही. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले असून नगरसेवक नसल्याने आमदारांकडे तक्रारी केल्या जात आहे. प्रशासनाकडून मात्र ठाकरेंची दखल घेतली जात नाही. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने उत्तरे दिली जातात. खोटी आकडेवारी सादर करून धूळफेक केली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, ॲड. राहुल ढिकले व सीमा हिरे यांनी महापालिका मुख्यालयात आयुक्त खत्री यांची भेट घेऊन तक्रारींचा पाढा वाचला..आमदार फरांदे यांनी महात्मा नगर व गंगापूर रोड भागात काही रस्त्यांची पाहणी करून तेथे चुकीच्या पद्धतीने पॅचवर्क मारण्याचे निदर्शनास आणून दिले. खड्ड्यांमुळे अनेक भागात अपघात होऊन माणसे जायबंदी होत असल्याची तक्रार करण्यात आली. आमदार ढिकले यांनी खड्ड्यांसंदर्भात प्रशासनाकडून आलेली आकडेवारी निव्वळ धुळफेक असल्याचा आरोप केला. .रस्त्यांवरील खड्डे शंभर टक्के बुजविण्याबरोबरच कॉलनी अंतर्गत रस्त्यांची देखील दुरुस्ती करावी अशी मागणी त्यांनी केली. जर या मागणीची दखल न घेतल्यास विधिमंडळाचे अधिवेशनामध्ये प्रश्न उपस्थित करण्याचा इशारा दिला. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, शहर अभियंता संजय अग्रवाल यांच्यासह सहा विभागातील कार्यकारी अभियंते व उप अभियंते उपस्थित होते..आमदारांनी केलेल्या तक्रारीशासन आदेशाप्रमाणे शहरातील एकही खड्डा बुजविला नाही.काम करण्याची बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता नाही.फिल्डवर न जाता अभियंते करतात काम.नागरिकांना गृहीत धरून मनमानी.खड्डे बुजविल्याची खोटी माहिती सादर.एमएनजीएलकडून काम पूर्ण झाल्यानंतरही रस्त्यांची दुरुस्ती नाही.रेडीमिक्स प्लान्ट मिक्सर वाहनांवर कारवाई करावी.नवीन इमारतींचे काम करताना नियम पाळले जात नाही.नवीन रस्ते करण्यापूर्वी खड्डे बुजवावेत.तीन वर्ष रस्ता दुरुस्तीची जबाबदारी असतानाही ठेकेदारांकडून कामे होत नाहीत.बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांकडून ठेकेदारांना पाठीशी घातले जाते..Ajit Pawar: शेतकरी-विद्यार्थी-महिलांच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रवादी कटिबद्ध: उपमुख्यमंत्री अजित पवार; खऱ्या अर्थाने विकास साधणारे नेतृत्व निवडावे...आयुक्तांची भूमिकाकुंभमेळ्याच्यानिमित्ताने नवीन रस्त्यांची कामे सुरू होणार आहे. ते काम सुरू होण्यापूर्वी एमएनजीएल, ऑप्टिकल फायबर व अन्य कंपन्यांनी त्यांची कामे पूर्ण करून घ्यावीत. त्यानंतर रस्ते फोडू दिले जाणार नाही. कामांमधून जेवढा निधी वाचेल त्या निधीतून रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. कॉलनी अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती आता प्रामुख्याने हाती घेतली जाईल. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करून आमदारांना सादर करू. शासन किंवा नगरविकास विभागाकडून त्या रस्त्यांसाठी निधी द्यावा. एमएनजीएल कंपनीने आतापर्यंत जिथे पाइपलाइन टाकली आहे. तेथील नागरिकांना पंधरा दिवसात कनेक्शन द्यावे त्यानंतर एकही रस्ता खोदून दिला जाणार नाही. असे स्पष्टीकरण खत्री यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.