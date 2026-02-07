नाशिक

Nashik RTO : १८ वर्षांखालील मुलांनी वाहन चालवल्यास पालकांना होणार जेल; नव्या वाहतूक कायद्याची विद्यार्थ्यांना माहिती

Road Safety Awareness Program at Indiranagar : सीटबेल्ट बांधणे अथवा दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट परिधान करणे ही मानसिकता अत्यंत चुकीची असून वाहतुकीचे नियम हे आपल्या संरक्षणासाठी आहेत हे समजून घेतले पाहिजे.
सकाळ वृत्तसेवा
इंदिरानगर: पोलिस पकडतील आणि कारवाई करतील याला घाबरून चारचाकीद्वारे जात असताना तेवढ्यापुरते सीटबेल्ट बांधणे अथवा दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट परिधान करणे ही मानसिकता अत्यंत चुकीची असून वाहतुकीचे नियम हे आपल्या संरक्षणासाठी आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. यात विद्यार्थी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे मत परिवहन निरीक्षक अभिजित वाघमारे यांनी पाथर्डी फाटा येथे व्यक्त केले.

