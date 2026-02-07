Nashik RTO : १८ वर्षांखालील मुलांनी वाहन चालवल्यास पालकांना होणार जेल; नव्या वाहतूक कायद्याची विद्यार्थ्यांना माहिती

इंदिरानगर: पोलिस पकडतील आणि कारवाई करतील याला घाबरून चारचाकीद्वारे जात असताना तेवढ्यापुरते सीटबेल्ट बांधणे अथवा दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट परिधान करणे ही मानसिकता अत्यंत चुकीची असून वाहतुकीचे नियम हे आपल्या संरक्षणासाठी आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. यात विद्यार्थी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असे मत परिवहन निरीक्षक अभिजित वाघमारे यांनी पाथर्डी फाटा येथे व्यक्त केले. .‘सकाळ एनआयई’ आणि नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागातर्फे रस्ता वाहतूक सुरक्षा उपक्रमांतर्गत मानवधन शैक्षणिक संस्थेच्या धनलक्ष्मी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयात विद्यार्थ्यांना ते मार्गदर्शन करत होते. संस्थेचे संस्थापक डॉ. प्रकाश कोल्हे आणि सचिव तथा मुख्याध्यापिका ज्योती कोल्हे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. वाघमारे म्हणाले, की आता विद्यार्थ्यांनीच वाहतुकीचे नियम समजून घेत आपल्या पालकांनादेखील ते नियम पाळण्याचा आग्रह धरला पाहिजे. विद्यार्थ्यांनीदेखील सायकल चालवताना एकमेकाला समांतर न चालवता एकमेकांच्या मागे चालवली पाहिजे. .पायी चालत असाल तर रस्त्याच्या उजव्या बाजूनेच चालले पाहिजे. स्कूल बस, व्हॅन किंवा शाळेच्या रिक्षामधून खाली उतरल्यानंतर सरळ घराकडे न धावता आसपास वाहनांचा अंदाज घेऊन सजगता बाळगली पाहिजे. वाहतुकीचे नियम स्वतःसह नातेवाइकांनादेखील समजावून सांगितले पाहिजे. बालवयात या सवयी लागल्या तर त्या आयुष्यासाठी ती मोठी शिदोरी असेल. १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी वाहन चालवू नका. .यासाठी तब्बल २५ हजार रुपयांचा दंड असून, सोबत वाहन ज्यांच्या नावावर असेल त्यांनादेखील तीन वर्षापर्यंतच्या शिक्षेचे प्राविधान नव्या कायद्याअंतर्गत आहे. वाहतुकीचे नियम हे कुणाला त्रास देण्यासाठी नसून दुर्दैवाने होणाऱ्या अपघातांची संख्या कमी व्हावी आणि रस्ते आणि नियमांचे पालन व्हावे यासाठी आहे, असे त्यांनी नमूद केले. .Police Constable Bharti : पोलीस दलात 'इतक्या' जागांसाठी भरती; 6 हजारांहून अधिक उमेदवारांचे भवितव्य पणाला, 13 तारखेपासून मैदानी चाचणीला सुरुवात.यावेळी विविध चित्र आणि साईन बोर्डाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे सिग्नल, वाहतूक संबंधी विविध चिन्हे आदींची माहिती देण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या शंकांचे निरसन करण्यात आले. सोनाली पंडित उपक्रमाच्या समन्वयक होत्या. तसेच 'सकळ एनआयई' समन्वयक खुशी मुथा यांनी विशेष परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.