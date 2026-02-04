Nashik Road Safety : अपघात टाळणे तुमच्याच हाती! 'सकाळ-एनआयई' आणि आरटीओचा नाशिकमध्ये रस्ता सुरक्षा उपक्रम

नाशिक: अपघात टाळता येऊ शकतात. मात्र वाहतूक नियमांचे पालन करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. वाहनांमुळे अपघात होत नाही तर, नियमांचे पालन न करता वाहन चालविणाऱ्यांमुळे ते होत असतात. त्यामुळे आपण आपल्या पालकांसमवेत प्रवास करीत असाल त्यांना हेल्मेट, सीटबेल्ट वापरण्यास सांगण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे प्रतिपादन प्रादेशिक परिवहन विभागाचे परिवहन निरीक्षक अभिजित वाघमारे यांनी केले..‘सकाळ-एनआयई’ आणि नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने कामटवाडे शिवारातील विखे पाटील मेमोरियल इंग्लिश स्कूलमध्ये ‘रस्ता वाहतूक सुरक्षा जनजागृती’बाबत परिवहन निरीक्षक अभिजित वाघमारे बोलत होते. वाघमारे म्हणाले, सुरक्षित प्रवासासाठी सुरक्षित वाहतूक महत्त्वाची आहे. यासाठी वाहतूक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. चौकातला सिग्नलवरचा लाल, हिरवा, पिवळा दिवा असतो, परंतु त्याचे पालन होते का? त्या दिव्यांच्या रंगाचा अर्थ काय? ते दिवे पाहून त्यांचे पालन कसे करायचे याबाबत माहिती असतानाही वाहनचालक बिनदिक्कत नियम पायदळी तुडविले जातात. .दुचाकी असेल तर हेल्मेट परिधान केले पाहिजे. चारचाकी असेल तर सीटबेल्ट वापरला पाहिजे. रस्त्यावर होणारे बहुतांशी अपघातांमध्ये वाहतूक नियमांचे पालन न केल्यानेच मृत्युमुखी पडण्याचे प्रमाण अधिक आहे. विनाहेल्मेटमुळे डोक्याला मार लागून अधिक रक्तस्राव होतो आणि वाहनचालक दगावतो. तसेच चारचाकी चालकाचेही आहे. पादचारी व्यक्तीनेही रस्त्याच्या कडेने चालावे. सिग्नलवर पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र दिवा असून, तो हिरवा असेल तर रस्ता ओलांडावा. .परंतु प्रत्येकवेळी घाई केली जाते आणि अपघात होतो. त्याचप्रमाणे रस्त्यावर अनेकप्रकारचे वाहतुकीसंदर्भात चिन्ह लावण्यात आलेले असतात. त्याचेही पालन केले पाहिजे. रस्त्यावर कुठे गतिरोधक आहे, हॉर्न कुठे वाजवू नये, वाहन पार्किंग कुठे करावी, किती अंतरावर शाळा, हॉसिपटल आहे असे चिन्ह असलेले फलक असतात..पुणेकरांनो लक्ष द्या! दिवे घाटातील वाहतूक राहणार बंद, पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचं आवाहन, पण कधी?.तसेच, रस्त्यावर झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहने थांबवू नये. वाहन चालविताना वेगाच्या मर्यादेचे पालन आणि नियमांचे पालन केल्यास प्राणघातक हानी टाळता येऊ शकते. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांसह समाजात सुरक्षित वाहतुकीचे पालन करण्याबाबत जनजागृती करावी, असेही आवाहन केले. प्रारंभी नीलम अभंग यांनी परिवहन निरीक्षक अभिजित वाघमारे यांचे स्वागत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.