Nashik Protest : नाशिकमध्ये जनआक्रोश! मंत्री गिरीश महाजन यांच्या राजीनाम्यासाठी नाशिक रोड ते शालिमार धडकला मोर्चा

All-Party Protest for Constitution and Ambedkar : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सन्मान राखण्यात यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी बुधवारी (ता. ४) शिव, फुले, शाहू आंबेडकर विचारधारा असलेल्या सर्वपक्षीयांतर्फे नाशिक रोड ते शालिमारपर्यंत जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.
नाशिक, नाशिक रोड: भारतीय संविधानाचा आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा सन्मान राखण्यात यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी बुधवारी (ता. ४) शिव, फुले, शाहू आंबेडकर विचारधारा असलेल्या सर्वपक्षीयांतर्फे नाशिक रोड ते शालिमारपर्यंत जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.

