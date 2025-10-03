नाशिक

Vani Accident : वणी-नाशिक रस्त्यावर दुचाकी व पिकअप यांची धडक; दुचाकीवरील १ तरुण ठार, २ जखमी

मोटरसायकल आणि पिकअपचा अपघात होऊन निळवंडी, ता. दिंडोरी येथील एक युवक ठार, तर त्याचे दोन चुलत भाऊ जखमी झाले.
वणी (नाशिक) - वणी- नाशिक रस्त्यावरील श्रीहरी रेस्टॉरंट जवळ मोटरसायकल आणि पिकअपचा अपघात होऊन निळवंडी, ता. दिंडोरी येथील एक युवक ठार, तर त्याचे दोन चुलत भाऊ जखमी झाले आहे.

