Nashik Politics : 'तरुणांना संधी द्या, आता बस झाले!' नाशिक रोड प्रभागात भाजपसमोर 'प्रामाणिक' विरुद्ध 'बंडखोरी'चा पेच

नाशिक रोड: शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या या प्रभागात राजकीय प्रवेशामुळे भक्कम दिसत असलेल्या भाजपकडे इच्छुकांची संख्या पाहता भाजपची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने तिकीट वाटपानंतर उमेदवारी न मिळालेल्या नाराजांच्या बंडखोरीचा फायदा इतर पक्षांना होण्याची शक्यता दिसून येत असल्याने अन्य पक्ष 'वेट ॲन्ड वॉच' वर आहे. .भाजपमध्ये इच्छुकांची गर्दी दिसत असली तरी आता बस झाले तरुणांना संधी द्या अशी आर्त हाक सुरु आहे. पक्षाने प्रामाणिक काम करणाऱ्यांना संधी द्यावी अशी मागणी देखील जोर धरू लागली आहे. त्यामुळे विरोधकांना चितपट करण्याची व्यूहरचना आखण्याऐवजी पक्षाकडूनच दगा फटका होवू नये याची काळजी भाजपमध्ये घेतली जात आहे..प्रभागात आढाव यांच्यातच इतके इच्छुक तयार झालेत की, ज्या एकगठ्ठा मतदानावर आढाव यांचा दबदबा होता त्यालाच सुरुंग लागताना दिसत आहे. आढावांमधील इच्छुकांमध्ये काका विरुद्ध पुतणेच अधिक आहे. पक्ष बदल व शिवसेनेचे दोन गट झाल्याने भाजपला फायदा दिसून येतो. शिवसेनेच्या मतांचे विभाजन भाजपच्या पथ्यावर पडणार आहे..प्रभागातील महत्त्वाच्या समस्याखोदलेला कॅनॉल रोड.महापालिकेचे उपविभागीय कार्यालय नसल्याने परवड.रस्त्यावरील भाजी बाजार. दूषित पाण्यामुळे वाढलेले डास.रस्त्यांवरील खड्डे, उद्यानांची दुरवस्था..प्रभागातील महत्त्वाची विकासकामेपाणीपुरवठ्यासाठी चंपानगरी, लोखंडे मळा येथे जलकुंभ.मुख्य रस्त्यांचे ८० टक्के डांबरीकरण.गोसावीनगरमध्ये ई-ग्रंथालय.अधिक व्यासाच्या जलवाहिनीमुळे पुरेसा पाणीपुरवठा.धूळखात पडलेले क्रीडासंकुल..यंदाचे इच्छुकदिनकर आढाव, मंगला आढाव, प्रशांत दिवे, राजेश आढाव, ॲड. मुकुंद आढाव, मंगेश मोरे, कैलास आढाव, अनिता सातभाई, शैलेश ढगे, सुनीता चव्हाण, शीला पवार, धनंजय लोखंडे, शीतल लोखंडे, योगेश कपिले, राहुल कोथमिरे, गणेश गडाख, प्रवीण पवार, अर्चना जाधव, प्रमोद साखरे, मयूर आढाव, रत्ना सातभाई, कुंदा शहाणे, संजय पागेरे, दीपक जाधव, ज्योती जाधव, हर्षदा पवार, भक्ती शेलार, दीपाली कपिले, प्रमिला मैंद, निलम गडाख, मनिषा निरभवणे, प्रीती आढाव, विजया डावरे, संगीता खैरनार, प्रशांत भालेराव, अनिल बहोत, शशिकांत उन्हवणे, नितीन चंद्रमोरे, तुषार वाघमारे, विजय बोराडे, ॲड. अरुण माळोदे, बाबूराव आढाव, ओमकार चव्हाण, संगीता लोखंडे, वनिता लोखंडे, हर्षल दाणी, संजय भालेराव, कुंदा सहाणे, ॲड. शरद आढाव, सचिन शेजवळ, विशाल साळवे, पुजा मोरे, मनिषा आढाव, छाया आढाव, शोभा सातभाई, मानसी घमंडी, अविनाश यादव, मिलिंद घमंडी, बाळासाहेब शेलार, सतबीरसिंग गहिया..Kolhapur News : ऊसतोडीत राजकारणाचा पगडा! ओळखीवाल्यांचा ऊस तातडीने; बाकींची केवळ प्रतीक्षा.मोठ्या उलथापालथीची शक्यताज्या पक्षाची लाट त्या मागे कायम उभ्या राहणाऱ्या या प्रभागात यंदा मोठ्या उलथापालथीची शक्यता आहे. प्रभागात कायम स्थान टिकवून ठेवलेल्या बोराडे परिवाराची कसोटी आहे. इच्छुकांमध्ये महिलांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे भाजप समोरची डोकेदुखी आहे. दसक, पंचक या गावांमधील मतदारांची महत्त्वाची भूमिका ठरत असली तरी यंदा अन्य भागातील विस्तारामुळे तो देखील निर्णायक घटक आहे.