Nashik Politics : 'तरुणांना संधी द्या, आता बस झाले!' नाशिक रोड प्रभागात भाजपसमोर 'प्रामाणिक' विरुद्ध 'बंडखोरी'चा पेच

Aspirants' Surge Causes BJP Headache in Nashik Road Ward : शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या नाशिक रोड प्रभागात भाजपकडे उमेदवारीसाठी इच्छुकांची मोठी गर्दी झाल्याने पक्ष नेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. इच्छुकांमध्ये एकाच कुटुंबातील 'काका विरुद्ध पुतणे' संघर्षामुळे तिकीट न मिळालेल्या नाराजांच्या बंडखोरीची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अंबादास शिंदे : सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या या प्रभागात राजकीय प्रवेशामुळे भक्कम दिसत असलेल्या भाजपकडे इच्छुकांची संख्या पाहता भाजपची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. इच्छुकांची संख्या अधिक असल्याने तिकीट वाटपानंतर उमेदवारी न मिळालेल्या नाराजांच्या बंडखोरीचा फायदा इतर पक्षांना होण्याची शक्यता दिसून येत असल्याने अन्य पक्ष ‘वेट ॲन्ड वॉच’ वर आहे.

