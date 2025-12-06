Nashik Politics : नाशिक रोडमध्ये 'त्रिशंकू' लढत! बदललेल्या राजकीय समीकरणांचा नेमका कोणाला होणार फायदा?

नाशिक रोड: नाशिक शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या हा प्रभाग शहरी, ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. एकीकडे गगनचुंबी इमारती तर दुसरीकडे बकालपणा असे चित्र या प्रभागाचे आहे. पायाभुत सुविधा व वाढती गुन्हेगारी ही मोठी डोकेदुखी या प्रभागातील नागरिकांची आहे. .प्रभागाचा मोठा भाग देवळाली विधानसभा मतदारसंघात असल्याने येथील राजकीय समीकरणे नेहमीच वेगळी, गुंतागुंतीची ठरतात. शिवसेनेच्या प्रभावाखालील या मतदार संघात भाजपने मुसंडी मारली आहे. दोन्ही पक्षांना सत्ता येथील मतदारांनी दिली खरी. परंतु, विकासाची झोळी कायम रिकामी ठेवली गेली. विकासाएवजी नात्या-गोत्यांवर निवडणूक अवलंबून आहे..एकसंघ शिवसेनेत तीन पैकी दोन जागा मिळविल्या होत्या तर एक जागा भाजपला मिळाली. परंतु, शिवसेनेप्रमाणेच दोन जागा दोन गटात विभागल्या आहेत. त्यामुळे गुंतागुंतीची राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत प्रभागातील आरक्षण बदलले आहे. महिला नेतृत्व मिळाले असले तरी त्या महिले मागे झेरॉक्स नगरसेवकांनीच काम पाहिल्याची खंत येथील मतदार व्यक्त करतात. आरक्षणामुळे महिला उमेदवारांमध्ये चुरस वाढणार असल्याचे दिसते..या प्रभागात शिवसेनेचे दोन गट व भाजपची ताकद असल्याने तिघाही पक्षांना अस्तित्वासाठी लढत द्यावी लागणार आहे. यामुळेच या प्रभागात कोण बाजी मारते आणि कोण पराभूत होते याबद्दल मतदारांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांचे उमेदवारही प्रबळ असल्याने स्पर्धेत आणखी रंगत वाढली आहे. देवळाली विधानसभा मतदारसंघात बहुतांश भाग असल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदार सरोज अहिरे यांच्या दृष्टीनेही निवडणूक महत्वाची आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा देखील या जागेवर दावा राहणार आहे. पक्षाला माननारा मतदार असल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष देखील सक्रिय झाला आहे..प्रभागातील महत्त्वाच्या समस्याअंगणवाडीचे अर्धवट बांधकाम.दारणा, वालदेवी नदीतून वाहणारे दुर्गंधीयुक्त पाणी.बंद असलेले रेल्वे स्थानकावरील पुर्व भागातील तिकीट घर.एकलहरे टी पॉईन्ट वरील वाहतूक कोंडी.दुभाजक व वाहतुक बेटे नसल्याने बकालपणा..प्रभागातील विकासकामेमल्टीमोडल हबची घोषणा.गोरेवाडी व सामनगाव रोडवर जलकुंभ व नवीन जलवाहिन्या.उद्यानांमध्ये ग्रीन जीम व खेळणी.ड्रेनेजचे ८०टक्के काम पूर्ण.चाडेगाव-चेहेडी, गोरेवाडी, संभाजीनगर, अरिंगळे मळ्यात कॉंक्रीटीकरण व डांबरीकरण..सायबर ठगीचा नवा फंडा! एक WhatsApp ग्रुप अन् ठाण्यातील ज्येष्ठ नागरिकाला बसला १.०६ कोटींचा फटका, नेमकं काय घडलं?.यंदाचे इच्छुकपंडित आवारे, जयश्री खर्जुल, रुचिरा साळवे, विशाखा भडांगे, शीतल साळवे, शिवा भागवत, वैशाली भागवत, भारती ताजनपुरे, राहुल ताजनपुरे, योगेश भोर, किरण तेलोरे, बाजीराव भागवत, स्वाती संतोष वाकचौरे, शोभा आवारे, वैभव अरिंगळे, वसंत अरिंगळे, राजश्री जाधव, पूर्णिमा घोलप, नाना शिंदे, साहेबराव खर्जुल, सीमा पगारे, नवनाथ ढगे, वामन सांगळे, सचिन प्रल्हाद, प्राजक्ता सचिन आहेर, निखिल भागवत, शांताराम भागवत, कैलास तेलोरे, अमोल कांबळे, निवृत्ती आरिंगळे, नारायण बोरोडे, सचिन जाधव, भाऊसाहेब ठाकरे, शालिनी औटे-चव्हाणके, गोकुळ नागरे, प्रशांत बारगळ, चंद्रभान ताजनपुरे, प्रसाद घुमरे, मोनिका खालकर, सागर भोर, ज्ञानेश्वर शिंदे, अर्जुन निस्ताने, उर्मिला थोरात, पौर्णिमा घोलप, स्वाती वाघचौरे, मृणाली कटारे, ज्योती सदाफुले, छाया गांगुर्डे, राजश्री जाधव, शालिनी औटे, शालिनी चव्हाणके, रेखा जाधव, सरला लोखंडे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.