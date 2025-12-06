नाशिक

Nashik Politics : नाशिक रोडमध्ये 'त्रिशंकू' लढत! बदललेल्या राजकीय समीकरणांचा नेमका कोणाला होणार फायदा?

Political Dynamics in Nashik Road Ward : एकीकडे गगनचुंबी इमारती तर दुसरीकडे बकालपणा असे चित्र या प्रभागाचे आहे. पायाभुत सुविधा व वाढती गुन्हेगारी ही मोठी डोकेदुखी या प्रभागातील नागरिकांची आहे.
अंबादास शिंदे
नाशिक रोड: नाशिक शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या हा प्रभाग शहरी, ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करतो. एकीकडे गगनचुंबी इमारती तर दुसरीकडे बकालपणा असे चित्र या प्रभागाचे आहे. पायाभुत सुविधा व वाढती गुन्हेगारी ही मोठी डोकेदुखी या प्रभागातील नागरिकांची आहे.

