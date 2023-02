Nashik News : महसूल कार्यालयाची वाट बिकटच

नाशिक रोड : अनेक वर्षापासून उत्तर महाराष्ट्राचे मुख्य प्रशासकीय केंद्र असणाऱ्या विभागीय महसूल आयुक्त कार्यालयाची वाट बिकट होत चालली आहे. सध्या या रस्त्यावर खड्डे पडलेले असून पाइपलाइन फुटलेली आहे.

त्यामुळे महसूल कार्यालयात पोलिस स्टेशनपासून मुख्य रस्त्याला चिखल तुडवत नागरिकांना मार्गक्रमण करावे लागत आहे. या रस्त्यावरून मंत्र्याची गाडी जाणार असल्यास तत्काळ डागडुजी केली जाते. (Roads for revenue office is tough Roads are potholed and pipelines are broken Nashik News)

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

हेही वाचा: Nashik Crime News : सिडकोत गुन्हेगारीचा वाढता आलेख! वाढत्या घटनांमुळे नागरिक असुरक्षित

मात्र सामान्य नागरिकांसाठी हा रस्ता सध्या अपघाताचे केंद्र बनत आहे. या रस्त्यावर अनेक लहान- मोठे अपघात रोजच घडत आहे. या सर्व पक्षांनी आजपर्यंत महसूल चा रस्ता सुधारण्यासाठी निवेदने दिली, आंदोलने केली आहे.

मात्र, त्याचा आजपर्यंत काहीच उपयोग झालेला नाही. राजकीय पक्षांचे आंदोलने निरर्थक ठरलेली आहेत. विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी या रस्त्याकडे थोडे बारकाईने लक्ष द्यावे, अशी मागणी या नागरिक करीत आहे.

हेही वाचा: Road Construction : खरवड ते बोरद रस्ता निकृष्ट? सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार