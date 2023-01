Road Construction : खरवड ते बोरद रस्ता निकृष्ट? सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तक्रार

तळोदा (जि. नंदुरबार) : तळोदा तालुक्यातील खरवड ते बोरद या रस्त्याचे काम गेल्या अनेक दिवसांपासून करण्यात येत असून या कामासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. (Complaint about poor quality road construction from Kharwad to Borad at Pwd nandurbar news)

मात्र सदर रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहादा-तळोदा विधानसभा अध्यक्ष कुणाल पाडवी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-२ चे अभियंता नितीन वसावे यांच्याकडे लेखी स्वरूपात केली आहे. तसेच, सदर रस्त्याची कामाची चौकशी करावी अशी मागणी देखील केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे, की खरवड ते बोरद हा ३ हजार ४०० मीटर रस्ता आदिवासी विकास विभागाच्या विशेष निधीतून मंजूर करण्यात आला असून हा निधी देखील या कामासाठी वर्ग करण्यात आला आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी साधारणतः ४२ लाखापर्यंत निधी प्राप्त झाला आहे.

या रस्त्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नियुक्त संबंधित ठेकेदाराकडून होत आहे. मात्र, बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाकडून घालून देण्यात आलेल्या निकषानुसार हे काम होताना दिसून येत नाही. बोरद पासून काही अंतर पुढे गेल्यावर हा रस्ता आधी चांगल्या अवस्थेत होता, त्यामुळे या रस्त्याच्या त्याठिकाणी खर्च करण्याची आवश्यकता नव्हती.

तोच खर्च वाचवून संबंधित ठेकेदाराने हा रस्ता उच्च प्रतीचा बनवला असता तर या रस्त्याचे काम अधिक चांगले झाले असते. मात्र संबंधित ठेकेदाराने रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केले असल्याचे दिसून येत आहे. रस्त्यावरील साईड पट्ट्याही मुरुम न टाकता मातीनेच भरल्या जात आहेत.

त्यामुळे या रस्त्याच्या कामाची चौकशी करण्यात यावी असे तक्रारीत नमूद केले आहे. ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहादा-तळोदा विधानसभा अध्यक्ष कुणाल पाडवी यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक-२ चे अभियंता नितीन वसावे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.

