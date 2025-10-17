Nashik News : सिंहस्थासाठी बनवलेले रस्ते पडले निकामी! द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी केलेली सोय ठरली खर्चिक

नाशिक: महापालिकेच्या रस्त्यांवरून पोलिसांनी अवजड वाहतूक वळविली आहे. परंतु महापालिकेने तयार केलेले रस्ते अवजड वाहने चालतील एवढ्या क्षमतेची नसल्याने रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. रस्ते दुरवस्थेचा ठपका नाशिक महापालिकेवर पडत असल्याने पोलिसांशी महापालिकेने पत्रव्यवहार करून राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गावरूनच अवजड वाहतूक सुरू करा, अशी मागणी पत्रातून केली आहे..नाशिक शहरात महापालिकेने एकूण २३०० किलोमीटरचे रस्ते बांधले आहेत. त्यात १६२२ किलोमीटरचे रस्ते डांबरी, तर २५४ किलोमीटरचे रस्ते खडीचे व २८९ किलोमीटर रस्ते कॉन्क्रिटचे आहेत. डांबरीकरणाच्या रस्त्यांमध्ये ९० किलोमीटर लांबीच्या अंतर्गत रिंगरोडचा समावेश आहे. मागील सिंहस्थामध्ये अंतर्गत रिंगरोड तयार करण्यात आले. .शहराच्या मध्यवर्ती भागात वाहतुकीचा ताण पडू नये म्हणून अंतर्गत रिंगरोडचे नियोजन होते. २०२८ मध्ये तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी दिवसा शहरातील वाहतुकीचा वाढता ताण, द्वारका चौकात होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन नाशिक- पुणे महामार्गावरील नाशिक रोडकडून येणारी वाहतूक रिंगरोड मार्गे वळविली. मुंबई- महामार्गावर जाण्यासाठी फेम सिनेमागृह सिग्नलपासून डावीकडून वडाळा मार्गे पाथर्डी अशी वाहतूक वळविली होती. .तर छत्रपती संभाजीनगर तसेच नागपूरकडे जाणारी वाहतूक टाकळी मार्गे मिरची हॉटेल चौकातून राष्ट्रीय महामार्गाकडे वळविली. मुंबईकडे जाणारी अवजड वाहतूक वाढत्या अपघातांमुळे थांबविण्यात आली, तर उजव्या हाताची वाहतूक अद्यापही सुरूच आहे. पावसाळ्यात रिंगरोडवर रविशंकर मार्ग, ड्रीम सिटी चौक, टाकळी गाव, टाकळी पूल ते मिरची हॉटेल चौक, चौकापासून पुढे अमृतधाम व अमृतधाम पासून गुंजाळबाबा नगर, गुंजाळबाबा नगर ते पेठ रोड सिग्नल या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले ते खड्डे बुजविताना दमछाक होते आहे..खर्च न परवडणारामहापालिकेने शहराच्या मध्यवर्ती भागातील वाहतुकीची गर्दी कमी करण्यासाठी रिंग रोड तयार केले असले तरी ते रस्ते अवजड वाहनांसाठी नाहीत. अवजड वाहनांमुळे रस्ते खराब झाले अनेक भागांत वाहनांची चाके फसतील एवढे खड्डे पडले आहेत. खड्डे व रस्त्यांचा खर्च महापालिकेला परवडणारा नसल्याने वाहतूक शाखेने पत्रव्यवहार करून राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गावरून वाहतूक वळविण्याची विनंती केली आहे..Vidarbha News:अनियंत्रित ट्रक थेट दुकानात घुसला; चौदामैल परिसरात भीषण अपघात,सुदैवाने जीवितहानी टळली!.अवजड वाहने चालतील एवढी महापालिकेच्या रस्त्यांची क्षमता नाही. त्यामुळे पूर्ववत राष्ट्रीय, राज्य महामार्गावरूनच अवजड वाहने चालविणे सोईस्कर आहे. त्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.- रवींद्र बागूल, कार्यकारी अभियंता, वाहतूक शाखा, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.