Nashik News : सिंहस्थासाठी बनवलेले रस्ते पडले निकामी! द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी केलेली सोय ठरली खर्चिक

Overview of Nashik City Roads and Infrastructure : नाशिक महापालिकेच्या रिंगरोडची अवजड वाहतुकीमुळे दुरवस्था. दुरुस्तीचा खर्च न परवडल्याने वाहतूक राष्ट्रीय/राज्य महामार्गावरून वळवण्याची महापालिकेची पोलिसांकडे पत्राद्वारे मागणी.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: महापालिकेच्या रस्त्यांवरून पोलिसांनी अवजड वाहतूक वळविली आहे. परंतु महापालिकेने तयार केलेले रस्ते अवजड वाहने चालतील एवढ्या क्षमतेची नसल्याने रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. रस्ते दुरवस्थेचा ठपका नाशिक महापालिकेवर पडत असल्याने पोलिसांशी महापालिकेने पत्रव्यवहार करून राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गावरूनच अवजड वाहतूक सुरू करा, अशी मागणी पत्रातून केली आहे.

