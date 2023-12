Nashik News: पूर्व भागातील रस्त्यांची चाळण; वळविलेल्या अतिरिक्त वाहतुकीने खड्डेच खड्डे

Nashik News: कन्नड तालुक्यातील औट्रम घाट जड वाहतुकीसाठी ११ ऑगस्टपासून बंद केल्यापासून वैजापूर तालुक्यातील लोणी तलवाडा ते नांदगाव तालुक्यातील कासारीमार्गे वाहतुकीचा अतिरिक्त भार पडल्याने आधीच तलवाडा घाटात पडलेले मोठमोठे खड्डे या वाहतुकीने विस्तारले आहेत.

अनेक वाहने दररोज नादुरुस्त होऊन रस्त्यावर उभे राहत असलेल्याने अवघड वाहनधारक आता कन्नड तालुक्यातील पानपोही फाटा ते मनेगावमार्गे बोलठाण जातेगाव या रस्त्याने कासारी किंवा न्यायडोगरीमार्गे जात आहेत. त्यामुळे नांदगाव तालुक्यातील पूर्व भागातील रस्त्यांची चाळण होत आहे. (roads in eastern part of Nandgaon taluka are in bad condition nashik news)