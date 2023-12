Nashik News: दरसरवाडी ते डोंगरगाव कालव्याच्या विस्तारीकरणाचे एकावेळी 4 ठिकाणी कामे सुरू

Nashik News : पुणेगाव-दरसरवाडी ते डोंगरगाव कालव्याच्या अस्तरिकरणाच्या (काँक्रिटीकरण) कामाला गती मिळाली आहे. सध्या दरसरवाडी ते डोंगरगाव या ८७ किलोमीटर कालव्याचे ‘लेव्हलिंग’ व विस्तारीकरणाचे एकावेळी चार ठिकाणी काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे कंपनीतर्फे पाच ठिकाणी मिक्सर प्लँटचे काम सुरू आहे.

राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे प्रदेश सरचिटणीस दिलीप खैरे यांनी कालवा कामाची पाहणी करून कामाला गती देण्याच्या सूचना केल्या. (works of expansion of Darsarwadi to Dongargaon canal are going on at 4 places simultaneously nashik news)