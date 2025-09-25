नाशिक

Nashik News : 'खड्ड्या'चे पैसे भरावे लागणार! मोबाईल कंपन्यांकडून रस्ते खोदाईचा संपूर्ण खर्च वसूल करण्याचा महापालिकेचा निर्ण

Nashik Roads Damaged by Potholes and Cable Works : नाशिकमध्ये मोबाईल कंपन्यांकडून OFC केबल टाकण्यासाठी होणाऱ्या रस्ते खोदाईमुळे वाढलेल्या खड्ड्यांच्या समस्येवर उपाय म्हणून, आता खोदाईचा संपूर्ण खर्च कंपन्यांकडून वसूल करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने सादर केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: यंदाच्या पावसाळ्यात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे महापालिकेचा कारभार चर्चेत आला असतानाच आता ओएफसी केबल, स्मॉल सेल व टेलिग्राफ लाईनकरिता रस्ते खोदल्यास खोदाईचा संपूर्ण खर्च मोबाईल कंपन्यांकडून वसुल केला जाणार आहे. नवीन दरसूचीचा प्रस्ताव महासभेवर मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.

