Nashik Cultural News: 1970 पासूनच्या फिरत्या नारळाचा कार्यक्रम हे धार्मिक वैभव! यंदा केरसाणेत 9 जानेवारीला सोहळा

नरकोळ : उत्तर महाराष्ट्रासह कसमादे परिसरातील धार्मिक वैभवात भर टाकणारा फिरत्या नारळाच्या कार्यक्रमाची परंपरा गेली पाच दशके अव्याहतपणे सुरू आहे.

प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा हा कार्यक्रम खर्चिक असला तरी ग्रामस्थांची एकजूट, संत परंपरेचा वारसा तसेच समाज व वारकरी संप्रदायाच्या सहभागामुळे सातत्याने यशस्वी होत आहे.

यंदा केरसाणे (ता. बागलाण) येथे ९ जानेवारीला हा सोहळा होत आहे. त्याची जय्यत तयारी सुरु आहे. (Rotating Coconut Show Since 1970 Religious Glory This year ceremony will be held on January 9 in Kersane Nashik Cultural News)