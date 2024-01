Nashik News: मालेगाव अग्निशमन दल आधुनिकीकरणाच्या दिशेने; वर्षभरात 219 घटनेत सव्वादोन कोटींवर नुकसान

मालेगाव : मालेगावात दाट लोकवस्ती असून यातील बहुतेक गरिबांची घरे लाकडाची आहेत, यामुळे आगीच्या घटना वाढत आहेत.

मात्र त्यावर मात करीत वेळीच अग्निशमन यंत्रणा पोचावी तसेच अडचणीच्या ठिकाणीही आग विझविता यावी यासाठी मनपाच्या अग्निशमन दलाचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला जाईल.

अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे काढली जातील अशी माहिती आयुक्त रवींद्र जाधव यांनी दिली.