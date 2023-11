Nashik News: नियमित करदात्यांना 20 रुपये प्रतिकिलो साखर; बोपेगाव ग्रामपंचायतीचा निर्णय

By

लखमापूर : नियमित ग्रामपंचायत कर भरणाऱ्या सर्व करदात्यांना २० रुपये प्रतिकिलो दराने साखर देण्याचा निर्णय बोपेगाव ग्रामपंचायतीने घेतला आहे, अशी माहिती सरपंच वसंतराव कावळे यांनी दिली. (Rs 20 per kg sugar for regular taxpayers Decision of Bopegaon Gram Panchayat Nashik News)

शासकीय कामासाठी ग्रामपंचायतकडून लागणाऱ्या कागदपत्रांसाठी थकबाकी भरण्याची अट अनेक ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये ठेवली जाते.

शक्यतो शासकीय काम असल्याशिवाय किंवा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांशिवाय एरव्ही ग्रामपंचायत कर भरण्याकडे सहसा नागरिक दुर्लक्ष करतात.

ही परिस्थिती ग्रामीण भागात सगळीकडे दिसून येते. मात्र, नागरिकांनी कर भरावा, यासाठी प्रोहत्साहन देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या या अभिनव उपक्रमाचे सर्व स्तरातून स्वागत होत आहे.

या योजनेनुसार ५०० रुपये वार्षिक कर नियमित भरणाऱ्या ग्रामस्थांना प्रत्येकी पाच किलो, तर एक हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक कर नियमित भरणाऱ्या ग्रामस्थांना प्रत्येकी १० किलो, तर दोन हजारांपर्यंत वार्षिक नियमित कर भरणाऱ्या ग्रामस्थांना प्रत्येकी १५ किलो व दोन हजारांपेक्षा अधिक वार्षिक कर नियमित भरणाऱ्या सर्व ग्रामस्थांना प्रत्येकी २० किलो साखर फक्त २० रुपये प्रतिकिलो दराने दिली जाणार आहे.

यामुळे ग्रामपंचायतीची थकित कर वसुली होण्यासाठी हातभार लागणार असून, नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

या योजनेत सहभागी होऊन जास्तीत जास्त ग्रामस्थांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन सरपंच वसंतराव कावळे, उपसरपंच योगेश कावळे, ग्रामपंचायत सदस्य विठ्ठल कावळे, प्रा. दिलीप गांगुर्डे, काशिनाथ भवर, अनिताताई कावळे, मीराताई कावळे, वैशालीताई कावळे, योगिता पगार, सुभद्राताई भवर, कावेरी भवर, ग्रामविकास अधिकारी भोजने यांनी केले आहे.

"सर्वच ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय गावाचा विकास होणे अवघड आहे. नागरिकांनी नियमित कर भरण्यासाठी स्वतःहून पुढाकार घ्यावा, यासाठी ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे सर्वसामान्य करदात्या नागरिकांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यांची दिवाळी गोड होण्यासाठी निश्चित मदत होणार आहे." - वसंतराव कावळे, सरपंच, बोपेगाव