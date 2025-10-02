RSS Celebrates 100 Years in Nashik : नाशिकमध्ये विजयादशमीनिमित्त संघाचे २१ ठिकाणी शिस्तबद्ध पथसंचलन; ११ हजार स्वयंसेवकांचा सहभाग

नाशिक: विजयादशमीनिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे गुरुवारी (ता. २) शहरात २१ ठिकाणी पथसंचलन करण्यात येणार आहे. तसेच विविध १५४ ठिकाणी शस्त्रपूजन उत्सव पार पडणार आहे. यामध्ये ११ हजारांपेक्षा जास्त स्वयंसेवक सहभागी होतील. संघ स्थापनेला शंभर वर्ष पूर्ण होत असल्याने यंदाचे पथसंचलन व कार्यक्रमांना विशेष महत्त्व आहे..राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परंपरेनुसार विजयादशमीला शहरातील गंगापूर रोड, इंदिरानगर, मखमलाबाद, अमृतधाम, पंचवटी, भद्रकाली, रविवार कारंजा, सातपूर, सिडको, जेल रोड, नाशिक रोड, भगूर, देवळाली आणि शहरातील इतर भाग असे एकूण संघ रचनेत २१ नगरे आहेत..या नगरामध्ये २० ठिकाणी पूर्ण गणवेशात स्वयंसेवकांचे शिस्तबद्ध पथसंचलन अनुभवण्याची संधी नाशिककरांना मिळणार आहे. पथ संचलन मार्गावर घोषवादनाच्या निनादात निघणारे संचलन पाहण्यासाठी जास्तीत-जास्त नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन संघाचे नाशिक शहराचे संघचालक डॉ. विजय मालपाठक यांन केले आहे..ठिकाण आणि प्रारंभनाशिक रोड : सकाळी साडेसात वाजता शाळा १२५ मैदान. नाशिक रोड- सकाळी ७.२० वाजता मनपा शाळा दसकगाव. नाशिक रोड- सकाळी आठ वाजता देवी मंदिर. देवळाली : सकाळी आठ वाजता जुने बस स्टॅन्ड.गंगापूर : सायंकाळी साडेचार वाजता स्वामी विवेकानंद उद्यान. सरकारवाडा : सायंकाळी साडेचार वाजता रावसाहेब थोरात सभागृह. सातपूर : सकाळी आठ वाजता सातपूर गाव बसस्थानक.इंदिरानगर : सकाळी साडेसात वाजता निर्मिती दत्तमंदिर मैदान. सायंकाळी चार वाजता फ्रेश अप बेकरी समोर. सायंकाळी साडेचार वाजता डे केअर स्कूल मैदान..Mohan Bhagwat: लोकांची परिस्थिती लक्षात घेऊन धोरणे बनवली नाहीत, तर... ; Gen Z आंदोलनावर काय म्हणाले मोहन भागवत?.अंबड : सकाळी साडेसात वाजता विविध विकास मंडळ ठाकरे सभागृह. सकाळी सात वाजता महालक्ष्मी नगर वनश्री कॉलनी. अंबड सकाळी साडेसात वाजता पवननगर मैदान. सायंकाळी साडेचार वाजता माहेरघर मंगल कार्यालय.सरकारवाडा व भद्रकाली : सकाळी सात वाजता सारडा कन्या विद्यामंदिर शाळा. आडगाव- सायंकाळी ४.४५ वाजता सरस्वतीनगर होस्टेल. आडगाव- सकाळी सात वाजता आठवण लॉन्स साईबाबा मंदिर. मखमलाबाद- सकाळी ८.०० वाजता रेणुका गार्डन.पंचवटी व मखमलाबाद : सायंकाळी चार वाजता मराठा मंगल कार्यालय मैदान. मखमलाबाद- ५ ऑक्टोबर २०२५ सायंकाळी चार वाजता काकासाहेब देवधर विद्यालय (राष्ट्रसेविका समिती)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.