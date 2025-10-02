नाशिक

RSS Celebrates 100 Years in Nashik : नाशिकमध्ये विजयादशमीनिमित्त संघाचे २१ ठिकाणी शिस्तबद्ध पथसंचलन; ११ हजार स्वयंसेवकांचा सहभाग

RSS Vijyadashami Celebrations in Nashik : विविध १५४ ठिकाणी शस्त्रपूजन उत्सव पार पडणार आहे. यामध्ये ११ हजारांपेक्षा जास्त स्वयंसेवक सहभागी होतील. संघ स्थापनेला शंभर वर्ष पूर्ण होत असल्याने यंदाचे पथसंचलन व कार्यक्रमांना विशेष महत्त्व आहे.
नाशिक: विजयादशमीनिमित्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे गुरुवारी (ता. २) शहरात २१ ठिकाणी पथसंचलन करण्यात येणार आहे. तसेच विविध १५४ ठिकाणी शस्त्रपूजन उत्सव पार पडणार आहे. यामध्ये ११ हजारांपेक्षा जास्त स्वयंसेवक सहभागी होतील. संघ स्थापनेला शंभर वर्ष पूर्ण होत असल्याने यंदाचे पथसंचलन व कार्यक्रमांना विशेष महत्त्व आहे.

