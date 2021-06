Nashik

नाशिक : बेशिस्त वाहन पार्किंग करणाऱ्या वाहनांना उचलून दंड आकारणी करण्यासाठी खासगी संस्थेला ठेका देण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. त्यासाठी करारनामा करण्याचे काम सुरु असून, पोलिस आयुक्तांनी शहरातील नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. (vehicle park at no parking zone have to pay penalty)