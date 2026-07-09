Pachwati Crime : मुंबईत दहा लाखांची चोरी... नाशिकमध्ये ‘फिल्मी’ पाठलाग; नवव्या मैलावर चोरट्यांचा खेळ खल्लास

पंचवटी (नाशिक) - मुंबईतील अंधेरी परिसरातून दहा लाख रुपयांची रोकड लंपास करून भरधाव कारने नाशिकच्या दिशेने पसार झालेल्या दोन सराईत चोरट्यांचा आडगाव पोलिसांनी अक्षरशः चित्रपटालाही लाजवेल असा थरारक पाठलाग करत ‘द एंड’ केला. पोलिसांच्या शिताफीपुढे चोरट्यांची सर्व धावपळ निष्फळ ठरली आणि अखेर ‘नववा मैल’ परिसरात त्यांना कारसह जेरबंद करण्यात आले..संशयितांकडून चोरीची रोकड, गुन्ह्यात वापरलेली कार आणि मोबाईल असा एकूण १६ लाख ७८ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे राहुल शिवप्रसाद जैसवाल (वय २८, रा. महाकाली, तक्षशीला, अंधेरी पूर्व) आणि शिवम सिंह (२६, रा. मिलिंदनगर, पवई, अंधेरी पूर्व) अशी आहेत..मुंबईतील एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात सोमवारी (ता. ६) दहा लाख रुपयांच्या चोरीप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला होता. दरम्यान, हे दोघे संशयित पांढऱ्या रंगाच्या स्विफ्ट डिझायर कार (एमएच ०३, ईजी ८७४३)मधून मुंबईहून नाशिकच्या दिशेने येत असल्याची गोपनीय माहिती आडगाव पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोधपथकातील हवालदार दादासाहेब वाघ यांना मिळाली. त्यांनी तातडीने ही माहिती वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप राठोड यांच्यापर्यंत पोहोचविली. माहितीची खात्री होताच तत्काळ सापळा रचण्याचे आदेश देण्यात आले..सहायक निरीक्षक सतीश जगदाळे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने आडगाव टी-पॉइंट परिसरात नाकाबंदी केली. काही वेळातच संशयितांची कार मुंबईच्या दिशेने येताना दिसली. पोलिसांची चाहूल लागताच चालकाने कारचा वेग वाढवत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनीही शासकीय वाहनातून त्यांच्या मागावर राहत धाडसी पाठलाग सुरू ठेवला. काही किलोमीटरच्या थरारानंतर ‘नववा मैल’ परिसरात पोलिसांनी कारला ओव्हरटेक करून संशयितांना जागीच शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले..झडतीदरम्यान संशयितांकडून आठ लाख ९४ हजार ५०० रुपयांची चोरीची रोकड, सुमारे सात लाख ५० हजार रुपये किमतीची स्विफ्ट डिझायर कार आणि दोन मोबाईल फोन जप्त करण्यात आले. एकूण १६ लाख ७८ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला आहे. ही धाडसी कारवाई पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत, सहायक आयुक्त शेखर देशमुख आणि वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली.सहायक निरीक्षक निखिल बोंडे, सतीश जगदाळे यांच्यासह हवालदार दादासाहेब वाघ, शिवाजी आव्हाड, इम्रान शेख, नीलेश काटकर, श्रीकांत महाजन, मनोज परदेशी, सुमीत शिंदे, मनोज मोरे, अक्षय गोसावी, प्रीतम बोराटे, रवींद्र लिलके आणि नीलेश दिवटे यांनी कारवाईत सक्रिय सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.