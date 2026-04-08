Nashik News : कंत्राटदारांचे ९६ हजार कोटी थकीत; १५ एप्रिलपर्यंत देयके न मिळाल्यास कठोर पावले उचलण्याचा शासनाला इशारा

नाशिक - शासनाच्या विविध विभागांमध्ये कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांचे गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून जवळपास ९६ हजार कोटी रुपयांचे देयके थकले आहेत. देयकांच्या वाढत्या थकबाकीमुळे कंत्राटदारांची मानसिक अवस्था बिघडली आहे. येत्या १५ एप्रिलपर्यंत देयके न दिल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला..बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआय )च्या नाशिक शाखेतर्फे पत्रकार परिषद झाली, त्यावेळी थकीत रक्कमेचा गोषवारा सादर करण्यात आला तसेच यामुळे कंत्राटदारांवर ओढवलेल्या संकटाची माहिती देण्यात आली. त्यानुसार थकीत देयके अदा करण्यासाठी अनेक संघटनांनी पत्रव्यवहार व आंदोलने केली..परंतु त्याची दखल घेतली गेली नाही, त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा डोंगर त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. यामुळे ठेकेदारांची मानसिक अवस्था बिकट झाली आहे. काही ठेकेदारांनी आत्महत्येचे पाऊल उचलले आहे. थकीत रकमेसाठीचे आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचे बीएआयच्या नाशिक शाखेचे अध्यक्ष मनोज खांडेकर, सचिव अविनाश आव्हाड, राजू पानसरे यांनी सांगितले..कंत्राटदारांचे शासनाकडे मार्च २०२६ अखेर पर्यंत ९६,५०० कोटी रुपये थकीत आहे. मुख्यमंत्री संघटनांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेत नाही. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना, पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना, मजूर सहकारी संस्था या संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास १५ एप्रिलपासून जी कामे केली आहेत, ती कामे वापरास बंदी घालण्याचा इशारा दिला..जनार्दन सांगळे, तुषार लोणारी, राजेंद्र मुथा, संदीप दरगोडे, उत्तम पुकले, दिनेश म्हस्के, आर. टी. गायधनी, दत्ता शेलार, लखन भालेकर, शशिकांत आव्हाड, विलास निफाडे, शिवाजी घुगे, दीपक काटकर, जगदीश राणे, जे. डी. दिघे, रणजित शिंदे, साहेबराव सांगळे उपस्थित होते.