Nashik Police Bharti : तरुणाईसाठी सुवर्णसंधी! नाशिक ग्रामीण पोलिसांत ३८० पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी

नाशिक: महाराष्ट्र पोलिस दलातील सुमारे १५ हजार रिक्त पोलिस शिपाईं पदासाठी भरती प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त जागांसाठी पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी भरती प्रक्रियेची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, ग्रामीण पोलिस दलातील पोलिस शिपाईच्या २१०, पोलिस शिपाई चालकच्या ५१, तर कारागृह पोलिस शिपाई पदाच्या ११८, अशा एकूण ३८० रिक्त जागांसाठी भरतीप्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र पोलिस दलातील १५ हजार रिक्त पोलिस शिपाई पदांवर भरतीची घोषणा केली होती. या घोषणेमुळे पोलिस दलात भरतीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या तरुणाईनेही खाकीचे स्वप्नपूर्तीसाठी कंबर कसत सराव करीत आहेत..शहर पोलिस आयुक्तालयातील रिक्त पदे नाहीत. त्यामुळे यंदा शहर आयुक्तालयात भरतीची प्रक्रिया नाही. मात्र, नाशिक ग्रामीणमध्ये रिक्त पदे आहेत. तसेही आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक ग्रामीण पोलिस दलास मनुष्यबळाची नितांत गरज भासणार आहे. २०२३ मध्ये नाशिक ग्रामीण पोलिसांत दीडशे, तर २०२४ मध्ये ३२ जागांसाठी भरतीप्रक्रिया झाली होती. यंदाच्या भरतीसाठीची अधिसूचना जारी झाल्याने लवकरच अर्ज मागविण्यासह प्रक्रियेला प्रारंभ होणार असून, त्याकडे तरुणाईचे लक्ष लागले आहे..अशी असेल भरतीप्रक्रियाwww.nashikruralpolice.gov.in या वेबसाइटवर अर्ज नोंदणीची माहितीउमेदवार एकापेक्षा जास्त अर्ज नोंदवू शकत नाहीतसर्व घटकांत एकाच दिवशी लेखी परीक्षा५० गुणांची शारीरिक चाचणीशारीरिक चाचणीनंतर एका पदास दहा उमेदवारांची निवडपात्र उमेदवारांची १०० गुणांची लेखी परीक्षाशारीरिक व लेखी परीक्षेनंतर गुणवत्तायादीकागदपत्र पडताळणीनंतर अंतिम निवड यादी.