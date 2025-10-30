नाशिक

Nashik Police Bharti : तरुणाईसाठी सुवर्णसंधी! नाशिक ग्रामीण पोलिसांत ३८० पदांसाठी भरतीची अधिसूचना जारी

Nashik Rural Police Bharti: 380 Vacancies, Process Details Inside : महाराष्ट्र पोलीस दलातील १५ हजार रिक्त पदांच्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातील ३८० पदांसाठीची अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली.
नाशिक: महाराष्ट्र पोलिस दलातील सुमारे १५ हजार रिक्त पोलिस शिपाईं पदासाठी भरती प्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त जागांसाठी पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी भरती प्रक्रियेची अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, ग्रामीण पोलिस दलातील पोलिस शिपाईच्या २१०, पोलिस शिपाई चालकच्या ५१, तर कारागृह पोलिस शिपाई पदाच्या ११८, अशा एकूण ३८० रिक्त जागांसाठी भरतीप्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे.

