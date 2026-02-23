Nashik News : पोलीस भरतीसाठी नाशिक ग्रामीण 'अलर्ट'; संभाजीनगरच्या घटनेनंतर धावण्याच्या चाचणीत मोठा बदल

नाशिक: छत्रपती संभाजीनगर येथे पोलिस भरतीसाठी मैदानी चाचणीत एक हजार ६०० मीटर धावण्याच्या प्रकारात धावताना एका युवकाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. आडगाव येथील ग्रामीण मुख्यालयाच्या मैदानावरही भरती प्रक्रिया सुरू असून, धावण्याच्या प्रकारात उमेदवारांना उन्हाचा त्रास होऊ नये, या अनुषंगाने पहाटेच्याच वेळेमध्ये एक हजार ६०० मीटर धावण्याची चाचणी घेण्यात येत आहे. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी मैदानावरच वैद्यकीय सुविधा सज्ज ठेवण्यात आली आहे. .नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या आडगाव येथील मुख्यालयाच्या कवायत मैदानावर शनिवारपासून (ता. २१) पोलिस शिपाई पदासाठी भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्या अंतर्गत उमेदवारांची मैदानी चाचणी घेतली जात आहे. पोलिस शिपाईच्या २१०, पोलिस वाहनचालकाच्या ५२ तर कारागृह पोलिस शिपाईच्या ११८ अशा एकूण ३८० रिक्त जागांसाठी ९७ हजार उमेदवारांचे अर्ज आले आहेत. दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथे पोलिस भरतीच्या मैदानी चाचणीमध्ये एका युवकाचा १६०० मीटर धावत असताना दुर्दैवीरित्या मृत्यू झाला. या घटनेने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे..अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी नाशिक ग्रामीण पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या वतीने ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या असून, तसे आदेशच अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत. तर, सोमवारी (ता. २३) होणाऱ्या मैदानी चाचणीसाठी पोलिस मुख्यालयाने तीन हजार उमेदवारांना पाचारण केले आहे. परजिल्ह्यातून भरतीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांच्या निवासाची सोय करण्यात आलेली आहे. तसेच, या उमेदवारांना अल्पोपाहारासह पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था करण्यात आलेली आहे..अंगावर काटा आणणारा थरार! समोर वाघ आणि मागे विहीर; शेतकऱ्यासह बैलाची जीव वाचवण्यासाठी धडपड, शेवटी....अकराच्या आतच...मैदानी चाचणीत १६०० मीटर आणि १०० मीटर धावण्याच्या प्रकारांचा समावेश आहे. हे दोन्ही प्रकार पहाटेच्या थंड वातावरणात घेतले जाणार आहेत. सकाळी अकरा वाजेच्या आत धावण्याचे प्रकार आटोपले जातील, असे नियोजन ग्रामीण पोलिसांनी केले आहे. यात धावताना उमेदवारास त्रास झाल्यास त्यासाठी तत्काळ वैद्यकीय सुविधाही उपलब्ध असणार आहे. यासाठी दोन रुग्णवाहिकांसह तज्ज्ञ वैद्यकीय पथकही सज्ज असणार आहे. जेणेकरून उमेदवारास प्राथमिक उपचार करून तातडीने रुग्णवाहिकेतून रुग्णालयात दाखल केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.