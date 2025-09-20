नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याच्या जागेचा प्रश्न पुन्हा अधांतरी; मंत्री महाजनांच्या आश्वासनाचे काय?

Permanent vs. Lease-Based Land Acquisition Debate : कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या कायमस्वरूपी जागा अधिग्रहणाच्या आश्‍वासनाचे काय, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
नाशिक: तपोवनात साधुग्रामसाठी कायमस्वरूपीऐवजी भाडेतत्त्वावर जागा संपादनाच्या पर्यायावर प्रशासनाने विचार सुरू केला आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेत शुक्रवारी (ता. १९) पार पडलेल्या बैठकीत या पर्यायावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्या मुळे कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या कायमस्वरूपी जागा अधिग्रहणाच्या आश्‍वासनाचे काय, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

