Shersingh Dagor : स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासाठी आरोग्य विमा योजना राबवा! सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांचे नाशिकमध्ये निर्देश

Safai Karmachari Commission emphasizes welfare of sanitation workers : जिल्हाधिकारी कार्यालयात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या निवारणासाठी घेतलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी आरोग्य, आवास व कल्याण योजनांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नागरिकांच्या उत्तम आरोग्यासाठी स्वच्छता कर्मचारी अहोरात्र अविरतपणे दक्ष असतात. या कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य, आवास व आवश्यक शासकीय योजना राबविताना त्याचा लाभ देण्यासाठी यंत्रणांनी नियोजन करावे, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग डागोर यांनी दिले आहेत.

