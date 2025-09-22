Crime News : नाशिक गोळीबार प्रकरणात भाजपचे माजी नगरसेवक अटकेत; कट रचल्याचा संशय

नाशिक: पेठ रोडवरील राहुलवाडीत उघडे टोळीचा सराईत गुन्हेगार सागर जाधव याच्यावर करण्यात आलेल्या गोळीबार प्रकरणाला कलाटणी मिळाली असून, कटकारस्थानात सहभागाच्या संशयावरून पोलिसांनी रविवारी (ता. २१) सकाळी भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना अटक केली आहे..जाधव याच्यावर गोळीबार करणाऱ्या संशयितांबरोबर जिल्हा न्यायालयाच्या आवारातच झालेल्या छोटेखानी बैठकीत कटकारस्थान रचल्याचे पोलिस तपासातून समोर आले आहे. भाजपचे माजी नगरसेवक उद्धव निमसे हे खून प्रकरणी अटकेत असताना दुसऱ्या माजी नगरसेवकाला पोलिसांनी अटक केली. जगदीश चिंतामण पाटील (रा. पंचवटी) हे भाजपचे माजी नगरसेवक आहेत. अटकेनंतर जिल्हा रुग्णालयात त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली..मंगळवारी (ता. १६) पहाटे एक ते दीडच्या सुमारास राहुलवाडीत उघडे टोळीचा सराईत गुन्हेगार सागर जाधव याच्यावर निकम टोळीच्या संशयितांनी दोन गोळ्या झाडल्या होत्या. यात एक गोळी सागरच्या मानेत अडकली. खासगी रुग्णालयात उपचार करून गोळी काढण्यात आली आहे. पंचवटी पोलिसांनी निकम टोळीच्या ११ संशयितांना यापूर्वीच अटक केली. गोळीबार करणारे दोघे संशयित विकी उत्तम वाघ व विकी विनोद वाघ हे दोघेही अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत..पाटील बैठकीला उपस्थितकिरण निकम याच्या खून प्रकरणात संतोष उघडे टोळीचे म्होरके कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत; तर सागर जाधव याची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. असे असले तरी निकम टोळीच्या रडारवर जाधव होता. त्याचा काटा काढण्यासाठी निकम टोळीचा म्होरक्या शेखर निकम यास गेल्या १० सप्टेंबरला न्यायालयीन कामकाजानिमित्त कारागृहातून जिल्हा न्यायालयात आणले होते. .त्या वेळी जिल्हा न्यायालयाच्या आवारातच निकम याच्यासमवेत संशयितांची छोटेखानी बैठक झाली, त्या वेळी माजी नगरसेवक जगदीश पाटील उपस्थित होते. याच वेळी हल्ल्याचा कट रचण्यात आल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. संशयितांना हल्ल्यानंतर पसार होण्यात पाटील यांनीच मदत केल्याचे पोलिस तपासातून समोर येत आहे. त्यासंदर्भातील महत्त्वाचे पुरावे व धागेदोरे पोलिसांच्या हाती लागले आहेत..अटकेतील संशयितनीलेश बाळू पवार (वय २७, रा. मेहेरधाम, पेठ रोड), आकाश राहुल निकम (२४, रा. राजेय अपार्टमेंड, मेहेरधाम), रोशन राजेंद्र आहिरे (३०, रा. कर्णनगर, पेठ रोड), सचिन मोतीराम गांगुर्डे (२१, गजानन चौक, फुलेनगर), इरफान सागीर खाटीक (४४, रा. जयवंत सोसायटी, आकाश पेट्रोलपंपाजवळ), आकाश ऊर्फ बंटी राजेंद्र दोंदे (३०, रा. शनिमंदिराजवळ, पेठ रोड), आदित्य दिनेश आहिरे (२२, रा. गोविंदा, शिंदेनगर, मखमलाबाद रोड), नितीन रमेश खलसे (३२, रा. वैशालीनगर, पंचवटी), साहिल फिरोज शेख (२१, रा. वैशालीनगर, पंचवटी), भारत मुकुंद कंकाळ (२५, रा. राजेय सोसायटी), योगेश भीमराव जाधव (२९, रा. राहुलवाडी) या ११ संशयितांना यापूर्वीच अटक झाली आहे. गोळीबार करणारे विकी उत्तम वाघ, विकी विनोद वाघ, अमोल पारे ऊर्फ बबल्या व त्यांचे साथीदार फरारी आहेत..Accident News: सप्तशृंगगडावर ज्योत आणण्यासाठी निघालेल्या मंडळाच्या गाडीचा अपघात; एक ठार, 11 जखमी.जगदीश पाटील यांचा सागर जाधव याच्यावरील गोळीबाराच्या कटकारस्थानात सहभाग असल्याचे तपासातून निष्पन्न होत आहे. त्यासंदर्भातील पुरावे पोलिसांच्या हाती लागल्याने त्यांना अटक केली.- गजेंद्र पाटील, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, पंचवटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.