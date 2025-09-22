नाशिक

Crime News : नाशिक गोळीबार प्रकरणात भाजपचे माजी नगरसेवक अटकेत; कट रचल्याचा संशय

Sagar Jadhav Shooting Conspiracy Unraveled : नाशिकमधील सागर जाधव गोळीबार प्रकरणात भाजपचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना अटक. कटकारस्थानात सहभाग असल्याचा पोलिसांचा संशय.
Sagar Jadhav

Sagar Jadhav

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: पेठ रोडवरील राहुलवाडीत उघडे टोळीचा सराईत गुन्हेगार सागर जाधव याच्यावर करण्यात आलेल्या गोळीबार प्रकरणाला कलाटणी मिळाली असून, कटकारस्थानात सहभागाच्या संशयावरून पोलिसांनी रविवारी (ता. २१) सकाळी भारतीय जनता पक्षाचे माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
Arrest
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com