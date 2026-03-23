नाशिक: मंद वारा, कोवळी सूर्यकिरणे अन् त्र्यंबक रोडवरील हिरवळीची साथ, धावपटूंमधील उत्साह, अशा ऊर्जात्मक वातावरणात 'सकाळ नाशिक १० के रन २०२६' पार पडले. रविवारी (ता.२२) धावपटूंनी त्र्यंबक रस्ता फुलला होता. १० किलोमीटर अंतराच्या स्पर्धेत पुरुष गटात राहुल वाडेकर, तर महिला गटातून ज्योती नागरे यांनी बाजी मारली. पाच किलोमीटर गटातून अनुक्रमे रोहिदास धूम, रिबेका बारदेसकर यांनी अव्वल क्रमांक पटकावताना गटविजेतेपदावर आपले नाव कोरले..'सकाळ नाशिक १० के रन २०२६' स्पर्धेसाठी टायटल स्पॉन्सर झेनो हेल्थ होते. पॉवर्ड बाय अशोका ग्रुप असलेल्या स्पर्धेसाठी दीपक बिल्डर्स ॲन्ड डेव्हलपर्स, ललित रुंगटा ग्रुप, नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयाचे प्रायोजकत्व लाभले. फूड पार्टनर सोनपरी भगर आणि श्री क्रिपा ऑटो नाशिक होते. तर 'इंडिया रनिंग'चे स्पर्धेसाठी मोलाचे सहकार्य लाभले. नियोजित वेळेप्रमाणे धावपटू स्पर्धास्थळी एमरार्ड पार्क प्रांगणात पहाटे पाचला उपस्थित होते..प्रारंभी फिटनेस ट्रेनर पूनम आचार्य यांनी धावपटूंकडून वॉर्मअप करून घेतला. संगीताच्या तालावर थिरकत धावपटू धावण्यासाठी सज्ज झाले होते. सकाळी सहाला १० किलोमीटर अंतराच्या शर्यतीला सुरवात झाली. शुभारंभप्रसंगी मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, अशोका ग्रुपचे व्योम श्रीवास्तव, पोलिस उपायुक्त किशोर काळे, 'सकाळ' उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे निवासी संपादक अभय सुपेकर, सरव्यवस्थापक संजय पाटील आदी उपस्थित होते. पहिल्या गटाची शर्यत सुरु झाल्यानंतर पुढील टप्यांत ६ वाजून २० मिनिटांनी ५ किलोमीटर व ३ किलोमीटर अंतराच्या शर्यतीला सुरवात करण्यात आली. अनुजा सुराणा यांनी संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. या वेळी इंडिया रनिंगचे बिरू राजेसुर, यतिश तिवारी, विराज विचारे आदी उपस्थित होते..मान्यवरांच्या उपस्थितीत पारितोषिक वितरणविजेत्यांना भव्य समारंभात पारितोषिक वितरण झाले. याप्रसंगी अशोका ग्रुपचे कॉर्पोरेट पीआरओ व्योम श्रीवास्तव, मविप्रचे सरचिटणीस ॲड. नितीन ठाकरे, जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद शहा, सचिव समीर रकटे, परफेक्ट बिल्डकॉनचे संचालक अनिल आहेर, जी शॉपीचे जितेंद्र गाडेकर, आकाश गाडेकर, श्रीकांत भट, पोलिस उपायुक्त किशोर काळे, किरण चव्हाण यांच्यासह सुनील महामुनी, अमोल कुलकर्णी, सचिन गिते, अभिजित चांदे, यतिश तिवारी आदी उपस्थित होते..प्रास्ताविकात 'सकाळ' उत्तर महाराष्ट्र आवृत्तीचे निवासी संपादक अभय सुपेकर म्हणाले, की आरोग्यविषयक जागरूकता वाढत असल्याचे प्रतिबिंब स्पर्धेच्या प्रतिसादातून दिसते. यापुढेही अशाच प्रकारे 'सकाळ'तर्फे अशा उपक्रमांचे आयोजन केले जाणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. सरव्यवस्थापक संजय पाटील यांनी धावपटूंसह स्पर्धेसाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्व घटकांचे आभार मानले. 'सकाळ'चे वरिष्ठ व्यवस्थापक (जाहिरात) मारुती दातीर, वरिष्ठ व्यवस्थापक (वितरण) बळिराम पवार यांनी स्वागत केले..10 किलोमीटरपुरुष : प्रथम- राहुल वाडेकर(३९ मिनिटे ३३ सेकंद), द्वितीय सत्यम राजपूत (४२ मिनिटे ४३ सेकंद),तृतीय- शैलेश भंडारी (४३ मिनिटे ४३ सेकंद)महिला : प्रथम- ज्योती नागरे(५० मिनिटे ०५ सेकंद), द्वितीय- वेदिका भांबर (५७ मिनिटे १९ सेकंद), तृतीय- कंचन गवांडे (१ तास ००.१३ सेकंद)५ किलोमीटरपुरुष : प्रथम- रोहिदास धूम(१९ मिनिटे ०५ सेकंद), द्वितीय- संकेत राठोड (१९ मिनिटे ०८ सेकंद), तृतीय- रवी वाळवी (१९ मिनिटे २८ सेकंद)महिला : प्रथम- रिबेका बारदेसकर (३० मिनिटे २९ सेकंद), द्वितीय- कादंबरी पगार (३२ मिनिटे ०५ सेकंद).अंतिम रेषेकडे नजरास्पर्धा मार्गात एकमेकांना मागे टाकत, आघाडी घेण्यासाठी अव्वल धावपटूंमध्ये चढाओढ दिसली. त्यातही शर्यत अंतिम टप्यांत असताना धावपटूंनी गती वाढवताना स्पर्धेतील चुरस वाढविली. त्यामुळे जमलेले क्रीडाप्रेमी, समर्थकांच्या नजरा अंतिम रेषेकडे (फिनिश लाईन) लागल्या होत्या. धावपटूंनी स्पर्धा पूर्ण करताच त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव करण्यात आला..पोलिस बॅण्ड ते धुरंधर नृत्यस्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी व्यायामासोबत मनोरंजक खेळांनी धावपटूंना प्रोत्साहित केले. पोलिस दलातील बॅण्ड पथकाने आपल्या अनोख्या शैलीत 'सारे जहाँसे अच्छा' हे गीत सादर करताच उपस्थितांमध्ये स्फुरण संचारले होते. तसेच दुसऱ्या टप्यातील स्पर्धेपूर्वी धावपटूंनी गाजलेल्या धुरंधर चित्रपटातील गाण्यावरील 'सिग्नेचर पोझमध्ये नृत्य करताना वातावरणा ऊर्जा भरली..संगीताच्या तालावर मनसोक्त थिरकलेस्पर्धा पूर्ण झाल्यानंतर हॉटेल एमराल्ड पार्कच्या प्रांगणात सर्व धावपटू एकवटले होते. पारितोषिक वितरण समारंभापूर्वी संगीताच्या तालावर मनसोक्त थिरकताना धावपटूंनी थकवा घालविला. अनेक गाजलेल्या हिंदी, मराठी गीतांवर ठेका धरत स्पर्धेचा मनमुराद आनंद त्यांनी घेतला. व्यासपीठावर नृत्य करत असलेल्या पूनम आचार्य यांच्याशी जुगलबंदी करताना धावपटूंनी जल्लोष केला..अभिनव उपक्रमधावपटूंनी आजच्या स्पर्धेत सहभागी होत आनंद घेतला. छान वातावरणात पार पडलेल्या या स्पर्धेतील सहभागींचे अभिनंदन करतो. यापुढे आपल्या क्षमतांची वाढ करत अधिक अंतराच्या शर्यतींमध्ये धावण्याचा प्रयत्न धावपटूंनी करावा. अभिनव उपक्रम राबवत असलेल्या 'सकाळ'चे आभार मानतो.- ॲड. नितीन ठाकरे, सरचिटणीस, मविप्र.समाजोपयोगी उपक्रम'सकाळ' माध्यम समूहाने नेहमीच समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्यावर भर दिला आहे. आजच्या उपक्रमाचे यशस्वी आयोजन त्याची साक्ष देते. अशोका समुहाने मदर ॲन्ड चाइल्ड केअर हॉस्पिटल सुरु केले असून, दर्जेदार आरोग्य सेवांचा नाशिककरांनी लाभ घ्यावा.- व्योम श्रीवास्तव, कॉर्पोरेट पीआरओ, अशोका ग्रुप.सजगतेसाठी मदतसामाजिक बांधिलकीतून 'सकाळ'च्या उपक्रमांना नेहमीच यश मिळत असते. आजच्या उपक्रमातून आरोग्याबाबत सजगता निर्माण होण्यासाठी मदत होणार आहे. सर्व सहभागी धावपटूंचे अभिनंदन आहे.- विनोद शहा, अध्यक्ष, जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन. पाहा.मनस्वी अभिनंदनचांगल्या उपक्रमांना नाशिककरांना नेहमीच प्रतिसाद मिळत राह 