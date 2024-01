SAKAL Exclusive: केंद्रप्रमुखांसह बहुतांश पदभार ‘गुरूजीं’कडेच; शिक्षक भरतीअभावी ताण वाढला!

मालेगाव शहर : शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात राज्यात शिक्षकांची तीस हजारावर पदे रिक्त असून त्याचा ताण गुरूजींवर पडत आहे. सध्या त्यांच्याकडे अशैक्षणिक कामांबरोबर केंद्रप्रमुख पदाचाही अतिरिक्त भार असल्याने शिक्षणाची दैना होत आहे.

राज्यात गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक यांचीही मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत.

यातील बहुतांश पदांवर 'गुरूजींचीच' प्रभारी नियुक्ती करून कारभार सुरू आहे. परिणामी वर्ग अध्यापन करून ही पर्यवेक्षीय यंत्रणा काम करते.